https://sputnik-georgia.ru/20251115/v-tbilisi-pokazali-film-o-pianiste-aleksandre-toradze---video-295795213.html

В Тбилиси показали фильм о пианисте Александре Торадзе - видео

В Тбилиси показали фильм о пианисте Александре Торадзе - видео

Sputnik Грузия

В Тбилиси продолжается кинофестиваль "Теплые истории", где зрителям представляют фильмы о гуманитарных связях между Грузией и Россией. Подробности – в видео... 15.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-15T21:55+0400

2025-11-15T21:55+0400

2025-11-15T21:55+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

культура

грузинская культура

искусство

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/0f/295795046_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_6cafc17d3560744ab5da1652cfe62aae.jpg

На третьем показе в кинотеатре "Амирани" представили картину, посвященную грузинскому пианисту Александру Торадзе – музыканту, чье искусство стало символом романтической виртуозности и глубокого эмоционального стиля.Фильм уже получил признание на международной арене: он стал лауреатом XVIII Международного кинофестиваля документального кино "Соль Земли" и удостоился приза за лучшую режиссуру на II Открытом российском фестивале "Кино и музыка".

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, культура, грузинская культура, искусство, видео