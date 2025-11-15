https://sputnik-georgia.ru/20251115/v-tbilisi-pokazali-film-o-pianiste-aleksandre-toradze---video-295795213.html
В Тбилиси показали фильм о пианисте Александре Торадзе - видео
В Тбилиси продолжается кинофестиваль "Теплые истории", где зрителям представляют фильмы о гуманитарных связях между Грузией и Россией. Подробности – в видео Sputnik Грузия.
На третьем показе в кинотеатре "Амирани" представили картину, посвященную грузинскому пианисту Александру Торадзе – музыканту, чье искусство стало символом романтической виртуозности и глубокого эмоционального стиля.
Фильм уже получил признание на международной арене: он стал лауреатом XVIII Международного кинофестиваля документального кино "Соль Земли" и удостоился приза за лучшую режиссуру на II Открытом российском фестивале "Кино и музыка".