В Тбилиси задержали няню за насилие над годовалым ребенком
15.11.2025
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Сотрудники главного управления по делам несовершеннолетних Тбилиси задержали 63-летнюю женщину, работавшую в семье няней, по обвинению в насилии над годовалым ребенком, сообщили в пресс-службе ведомства. Запись инцидента была сделана видеокамерой, установленной в семье ребенка. В результате оперативного реагирования сотрудников правоохранительных органов женщину арестовали. Расследование ведется по статье 126 УК Грузии "Насилие в отношении несовершеннолетнего". Задержанной грозит до двух лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
11:50 15.11.2025 (обновлено: 11:59 15.11.2025)
