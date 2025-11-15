https://sputnik-georgia.ru/20251115/v-tbilisi-zaderzhali-nyanyu-za-nasilie-nad-godovalym-rebenkom--295789329.html

В Тбилиси задержали няню за насилие над годовалым ребенком

15.11.2025

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Сотрудники главного управления по делам несовершеннолетних Тбилиси задержали 63-летнюю женщину, работавшую в семье няней, по обвинению в насилии над годовалым ребенком, сообщили в пресс-службе ведомства. Запись инцидента была сделана видеокамерой, установленной в семье ребенка. В результате оперативного реагирования сотрудников правоохранительных органов женщину арестовали. Расследование ведется по статье 126 УК Грузии "Насилие в отношении несовершеннолетнего". Задержанной грозит до двух лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

