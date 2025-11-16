https://sputnik-georgia.ru/20251116/295805292.html

Был бастион, а будет трамплин: Европа все поняла про Украину

Был бастион, а будет трамплин: Европа все поняла про Украину

16.11.2025

Почему Европа должна победить Россию на Украине? Потому что Украина — это Европа. И если позволить русским установить контроль над Незалежной, то потом они непременно нападут на Европу. Эту формулу все годы конфликта на Украине пытались сделать аксиомой для европейцев — с переменным успехом, отмечает колумнист РИА Новости.Разворачивающийся сейчас скандал с коррупцией киевского руководства заставляет многих европейцев задаваться вопросом: а зачем нам вообще принимать Украину в свои ряды после того, как вытащим ее из лап русского медведя? Нам в ЕС своих проблем мало?Сделать это, конечно, непросто: Европа так долго пугала своих граждан угрозой нападения России после падения Украины, что все уже привыкли и не реагируют. Нужны новые аргументы — и именно этим сейчас начала заниматься европейская пресса. Очень характерны только что появившиеся статьи в популярных европейских СМИ — хотя формально они посвящены разным темам. Первая о том, что "Европа не готова к войне с Россией", а вторая убеждает в том, что, наоборот, "У Путина нет плана победы на Украине". Но самое важное в них другое — это аргументы в пользу поддержки Украины.Издания уверяют в том, что Россия готовит войну с Европой, а Украина лишь первый шаг на пути к этому. То есть теперь уже не гипотетическая вероятность нападения России на Европу после поражения Украины (в чем раньше убеждали европейцев), а завоевание русскими Украины как первый этап вторжения в Европу.И Украину нельзя отдавать именно поэтому — не из-за ее "европейского выбора", а потому, что она станет плацдармом для атаки. Утверждается, что Украина была европейским бастионом, а теперь она становится трамплином для российского лидера.То, что Украина является ключом к европейской безопасности, не подлежит сомнению, утверждают СМИ — и не будем спрашивать, почему же столетиями все было ровно наоборот: Украина, как западная часть России, была ключом именно к нашей безопасности, который пытались заполучить европейские соседи. Лучше посмотрим, к чему подводит один из тезисов: "Если Киев падет, Путин получит контроль над крупнейшей армией Европы и мощной военной промышленностью".Или еще хуже: если понимать слова о контроле Путина над крупнейшей армией буквально, то получится, что русская армия соединится с побежденной украинской и вместе они ринутся на Запад. От такой перспективы европейцам должно стать совсем дурно — и они согласятся отдать все для победы над Россией на Украине. Кто их там разберет, этих русских — сейчас они воюют между собой на территории Украины, а потом обратят свои взоры на соседей, которые стравливали и ссорили их.Действительно, страшная перспектива для Европы — и что с того, что абсолютно выдуманная? Внутренний конфликт, причиной которого стал распад СССР, и попытка Запада забрать себе Украину — вот что такое нынешняя украинская трагедия. Представлять ее как первый этап агрессии России против Европы можно только при условии полной подмены понятий — и любой честный и умный европеец не может этого не понимать.Конечно, "русская угроза" не раз использовалась европейцами для оправдания агрессии против нас, поэтому части европейских элит кажется, что этот прием сработает и на сей раз. Для оправдания попытки Европы не просто использовать в своих интересах внутренние проблемы большой исторической России, но и установить свой контроль над западной частью Русского мира.И хотя мы хорошо помним историю наших отношений с Европой (каждый раз, когда европейцы решали отодвинуть границу с Русским миром на восток, это заканчивалось походом русских на запад), в этот раз нам не придется идти до Берлина и Парижа. Чтобы нанести Европе стратегическое поражение, хватит усилий самих атлантистов: чем выше будут их ставки на победу над Россией, тем сильнее будет падение после потери Украины. Не с "путинского трамплина", а с позиций собственного превосходства и уверенности в праве забирать чужое.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

