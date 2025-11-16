Два иностранца задержаны за незаконное пересечение границы Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20251116/dva-inostrantsa-zaderzhany-za-nezakonnoe-peresechenie-granitsy-gruzii-295808238.html

Иностранцы, чье гражданство не называется, в обход пограничного контроля попали в Грузию из Турции 16.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Иностранные граждане были задержаны за незаконное пересечение границы Грузии в районе Ахалцихе, говорится в сообщении пограничной полиции Грузии. Как сообщает ведомство, иностранцы, чье гражданство не называется, в обход пограничного контроля попали в Грузию из Турции. Их задержали рядом с границей. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

