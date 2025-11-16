https://sputnik-georgia.ru/20251116/dva-inostrantsa-zaderzhany-za-nezakonnoe-peresechenie-granitsy-gruzii-295808238.html
Два иностранца задержаны за незаконное пересечение границы Грузии
Два иностранца задержаны за незаконное пересечение границы Грузии
Sputnik Грузия
Иностранцы, чье гражданство не называется, в обход пограничного контроля попали в Грузию из Турции 16.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-16T18:52+0400
2025-11-16T18:52+0400
2025-11-16T19:19+0400
грузия
новости
происшествия
ахалцихе
турция
грузино-турецкая граница
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262036746_132:0:2596:1386_1920x0_80_0_0_99216822c8c2b50624e1ac8c50d44fc0.png
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Иностранные граждане были задержаны за незаконное пересечение границы Грузии в районе Ахалцихе, говорится в сообщении пограничной полиции Грузии. Как сообщает ведомство, иностранцы, чье гражданство не называется, в обход пограничного контроля попали в Грузию из Турции. Их задержали рядом с границей. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ахалцихе
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262036746_499:0:2347:1386_1920x0_80_0_0_1c5ddadd7133ab4da67357bbc1181948.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, ахалцихе, турция, грузино-турецкая граница
грузия, новости, происшествия, ахалцихе, турция, грузино-турецкая граница
Два иностранца задержаны за незаконное пересечение границы Грузии
18:52 16.11.2025 (обновлено: 19:19 16.11.2025)
Иностранцы, чье гражданство не называется, в обход пограничного контроля попали в Грузию из Турции
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Иностранные граждане были задержаны за незаконное пересечение границы Грузии в районе Ахалцихе, говорится в сообщении пограничной полиции Грузии.
Как сообщает ведомство, иностранцы, чье гражданство не называется, в обход пограничного контроля попали в Грузию из Турции. Их задержали рядом с границей.
Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы Грузии.