Euroclear – угрозы ЕC изъять активы РФ тревожат мировых инвесторов

Euroclear – угрозы ЕC изъять активы РФ тревожат мировых инвесторов

Sputnik Грузия

16.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Глава Euroclear Валери Урбан признала в газете Monde, что угрозы Еврокомиссии изъять активы ЦБ РФ тревожат многих клиентов, в том числе арабских и китайских, а также ударят по инвестициям в ЕС. Европейская комиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия выступает против, опасаясь юридических последствий.Урбан добавила, что, если это доверие начнет ослабевать, последствия могут очень быстро ударить по самой Европе. "Глобальные инвесторы будут меньше вкладывать в еврозону. Это затронет все потребности Европы в финансировании – в сфере обороны, зеленого перехода и цифровой трансформации", – считает глава Euroclear. Урбан отметил, что Euroclear не исключает подачи иска против ЕС за подрыв фидуциарных обязанностей депозитария в случае конфискации российских активов.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear – одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

