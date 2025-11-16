https://sputnik-georgia.ru/20251116/ispaniya-vyshla-pobeditelem-iz-matcha-s-gruziey---foto-295807803.html

Испания вышла победителем из матча с Грузией – фото

Sputnik Грузия

Сборная Испании одержала победу над командой Грузии в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 16.11.2025, Sputnik Грузия

Матч 5 тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Грузии и Испании проходил на стадионе "Динамо-Арена" в Тбилиси.

