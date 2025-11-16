Испания вышла победителем из матча с Грузией – фото
Сборная Грузии перед игрой с командой Испании.
Испанцы вышли на поле, готовясь к серьезной борьбе.
Грузинские болельщики верили в свою команду, но только их поддержки оказалось недостаточно.
Испанские фанаты тоже поддерживали свою сборную.
Сборная Испании владела преимуществом всю игру.
Грузинские футболисты пытались сдержать натиск сборной Испании.
Но испанцы вели всю игру.
Матч завершился со счетом 0:4 в пользу испанской сборной.
Итоговый счет был разгромным, но, с другой стороны, Испания – одна из сильнейших команд мира.
Испанская сборная – действующий чемпион Европы.
Счет в матче открыл нападающий Микель Оярсабаль на 11 минуте, реализовав пенальти. Полузащитник Мартин Субименди забил второй гол на 22 минуте. Форвард Ферран Торрес отличился на 35 минуте, доведя счет до разгромного. Во втором тайме Оярсабаль оформил дубль на 63 минуте.
После пяти матчей сборная Грузии набрала три очка и занимает третье место в группе Е. Испания заработала 15 очков в пяти встречах и располагается на первой строчке.
