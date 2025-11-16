Грузия
Испания вышла победителем из матча с Грузией – фото
Испания вышла победителем из матча с Грузией – фото
Сборная Испании одержала победу над командой Грузии в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026
Матч 5 тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Грузии и Испании проходил на стадионе "Динамо-Арена" в Тбилиси.
16:49 16.11.2025 (обновлено: 17:02 16.11.2025)
Сборная Испании одержала победу над командой Грузии в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026
Матч 5 тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Грузии и Испании проходил на стадионе "Динамо-Арена" в Тбилиси.
Сборная Грузии перед игрой с командой Испании.

Испанцы вышли на поле, готовясь к серьезной борьбе.

Грузинские болельщики верили в свою команду, но только их поддержки оказалось недостаточно.

Испанские фанаты тоже поддерживали свою сборную.

Сборная Испании владела преимуществом всю игру.

Грузинские футболисты пытались сдержать натиск сборной Испании.

Но испанцы вели всю игру.

Матч завершился со счетом 0:4 в пользу испанской сборной.

Итоговый счет был разгромным, но, с другой стороны, Испания – одна из сильнейших команд мира.

Испанская сборная – действующий чемпион Европы.

Счет в матче открыл нападающий Микель Оярсабаль на 11 минуте, реализовав пенальти. Полузащитник Мартин Субименди забил второй гол на 22 минуте. Форвард Ферран Торрес отличился на 35 минуте, доведя счет до разгромного. Во втором тайме Оярсабаль оформил дубль на 63 минуте.

После пяти матчей сборная Грузии набрала три очка и занимает третье место в группе Е. Испания заработала 15 очков в пяти встречах и располагается на первой строчке.

После пяти матчей сборная Грузии набрала три очка и занимает третье место в группе Е. Испания заработала 15 очков в пяти встречах и располагается на первой строчке.

