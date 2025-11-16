Как кормят в грузинских тюрьмах – ответ пенитенциарной службы

https://sputnik-georgia.ru/20251116/kak-kormyat-v-gruzinskikh-tyurmakh--otvet-penitentsiarnoy-sluzhby-295808110.html
16.11.2025
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Заключенные в Грузии обеспечены трехразовым бесплатным питанием, говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы. Оппозиционные телеканалы, со ссылкой на заключенных, распространили информацию о плохом питании в грузинских тюрьмах. По данным службы, суточная норма калорийности меню заключенных составляет 2300-3700 ккал. По данным службы, меню разработали нутрициологи, и оно соответствует состоянию здоровья заключенных, в том числе для несовершеннолетних, беременных и кормящих женщин, лиц, находящихся в стационаре по заболеваниям, и лиц после операций. "Специальная пенитенциарная служба активно контролирует услуги питания, и в случае выявления каких-либо нарушений к обслуживающей компании применяются санкции, предусмотренные договором. Поэтому разговоры о ненадлежащем питании заключенных – это всего лишь продолжение очередной кампании лжи в отношении пенитенциарной службы", – говорится в заявлении. Помимо трехразового питания, заключенные по желанию могут приобретать продукты в тюремном магазине.
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Заключенные в Грузии обеспечены трехразовым бесплатным питанием, говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы.
Оппозиционные телеканалы, со ссылкой на заключенных, распространили информацию о плохом питании в грузинских тюрьмах.
"В пенитенциарной системе в результате реформы, проведенной в 2019 году, каждый обвиняемый/осужденный обеспечен трехразовым питанием", – говорится в заявлении.
По данным службы, суточная норма калорийности меню заключенных составляет 2300-3700 ккал. По данным службы, меню разработали нутрициологи, и оно соответствует состоянию здоровья заключенных, в том числе для несовершеннолетних, беременных и кормящих женщин, лиц, находящихся в стационаре по заболеваниям, и лиц после операций.
"Специальная пенитенциарная служба активно контролирует услуги питания, и в случае выявления каких-либо нарушений к обслуживающей компании применяются санкции, предусмотренные договором. Поэтому разговоры о ненадлежащем питании заключенных – это всего лишь продолжение очередной кампании лжи в отношении пенитенциарной службы", – говорится в заявлении.
Помимо трехразового питания, заключенные по желанию могут приобретать продукты в тюремном магазине.