https://sputnik-georgia.ru/20251116/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-16-noyabrya-2025-295784451.html

Какой сегодня церковный праздник: 16 ноября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 16 ноября 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 16 ноября отмечают день памяти святых Акепсима, Иосифа, Аифала, Аттика, Агапия, Евдоксия, Катерия, Истукария, Пактовия... 16.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-16T01:01+0400

2025-11-16T01:01+0400

2025-11-16T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251905080_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_38bc4a512fa7a76fd41723ef7a790fb7.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Акепсим, Иосиф и АифалПо церковному календарю 16 ноября поминают епископа Акепсима, пресвитера Иосифа и диакона Аифала, пострадавших за веру при царе Сапоре II (310-381).Святителя Акепсима, возглавлявшего христианскую церковь в персидском городе Наессоне, паства любила за постоянные пастырские труды и подвижническую жизнь.Царь Сапор, преследуя христиан, повелел разыскивать и казнить духовенство. Епископа Акепсима, 80-летнего старца, схватили и доставили в город Арбелу, на суд Ардаха – жреца бога Cолнца.Святителя, отказавшегося поклониться персидским богам, жестоко избили и заключили в темницу. На следующий день туда же после жестоких пыток бросили 70-летнего пресвитера Иосифа и диакона Аифала.Три года святые, томимые голодом и жаждой, находились в заключении. Царь Сапор, прибыв в храм бога огня, расположенный недалеко от Арбелы, пожелал увидеть мучеников.Изможденные святые, представ перед царем, вновь отказались отречься. За это святителю отрубили голову, а пресвитера и диакона побили камнями. Произошло это в IV веке.Святые мученикиПо церковному календарю 16 ноября поминают святых Аттика, Агапия, Евдоксия, Катерия, Истукария, Пактовия, Никтополиона Севастийских и других мучеников.Святые воины-христиане пострадали вместе с дружиной в Севастии Армянской во время преследования христиан при императоре Ликинии. Представ перед правителем города, святые мужественно исповедали христианскую веру, за что были подвергнуты жестоким пыткам.После пыток их бросили в огонь, где они заживо сгорели. Произошло это примерно в 320 году.Сирийский отшельникПо церковному календарю 16 ноября поминают преподобного Акепсима – cирийского отшельника, жившего в IV веке. Подвязался преподобный в сирийской пустыне, недалеко от Каира, где 60 лет провел в молчании, молитвах и посте. Решением Патриарха преподобный вышел из затвора и был поставлен в епископы. Умер святитель в глубокой старости.Праведная СнандулияПо церковному календарю 16 ноября поминают праведную Снандулию (Яздундокту) Персидскую.Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания >>>Снандулия была знатной и богатой христианкой во время преследования христиан в Персии при царе Сапоре II (310-381). Все свои средства и имущество она потратила на мучеников, заключенных за христианскую веру.Именно праведная Снандулия тайно доставляла пищу в темницу епископу Акепсиму, пресвитеру Иосифу и диакону Аифалу. О праведной Снандулии стало известно из жития этих мучеников.ИмениныПо церковному календарю 16 ноября именины отмечают Анна, Евдокия, Светлана, Александр, Василий, Владимир, Викентий, Георгий, Иван, Иосиф, Илья, Кузьма, Николай, Петр, Павел, Семен, Сергей, Федот и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников