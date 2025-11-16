https://sputnik-georgia.ru/20251116/kogda-zarabotaet-novaya-struktura-po-goszakupkam-v-gruzii--otvet-pravitelstva-295812591.html

Когда заработает новая структура по госзакупкам в Грузии – ответ правительства

Когда заработает новая структура по госзакупкам в Грузии – ответ правительства

Sputnik Грузия

Новая структура также будет осуществлять мониторинг поставок и выполнение условий договора 16.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-16T21:03+0400

2025-11-16T21:03+0400

2025-11-16T21:03+0400

грузия

экономика

новости

госзакупки

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24811/56/248115624_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_491b4764b0b7f11404baa3c35326636b.jpg

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Новый независимый орган по закупкам – Центральный закупочный орган – появится в Грузии уже во второй половине 2026 года, заявил глава администрации правительства Леван Жоржолиани. Парламент Грузии на этой неделе принял поправки в закон "О государственных закупках", которые предполагают создание нового независимого органа, который будет заниматься централизованными закупками за счет бюджета . Помимо этого, по словам Жоржолиани, орган будет осуществлять мониторинг поставок и выполнения условий договора. "Наша цель – чтобы крупные закупки полностью перешли к этому ведомству, и оно несло за это ответственность. И если будут какие-либо недостатки, мы будем требовать с этого ведомства и, кроме того, будем контролировать, насколько правильно управляются договоры", – добавил он. Тема закупок стала особенно актуальной на фоне серии коррупционных скандалов, связанных с тендерами. Среди задержанных оказались бывший замглавы Минэкономики, бывший министр обороны и бывший заместитель министра регионального развития и инфраструктуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, госзакупки