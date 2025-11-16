https://sputnik-georgia.ru/20251116/kogda-zarabotaet-novaya-struktura-po-goszakupkam-v-gruzii--otvet-pravitelstva-295812591.html
Когда заработает новая структура по госзакупкам в Грузии – ответ правительства
Когда заработает новая структура по госзакупкам в Грузии – ответ правительства
Новая структура также будет осуществлять мониторинг поставок и выполнение условий договора 16.11.2025
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Новый независимый орган по закупкам – Центральный закупочный орган – появится в Грузии уже во второй половине 2026 года, заявил глава администрации правительства Леван Жоржолиани. Парламент Грузии на этой неделе принял поправки в закон "О государственных закупках", которые предполагают создание нового независимого органа, который будет заниматься централизованными закупками за счет бюджета . Помимо этого, по словам Жоржолиани, орган будет осуществлять мониторинг поставок и выполнения условий договора. "Наша цель – чтобы крупные закупки полностью перешли к этому ведомству, и оно несло за это ответственность. И если будут какие-либо недостатки, мы будем требовать с этого ведомства и, кроме того, будем контролировать, насколько правильно управляются договоры", – добавил он. Тема закупок стала особенно актуальной на фоне серии коррупционных скандалов, связанных с тендерами. Среди задержанных оказались бывший замглавы Минэкономики, бывший министр обороны и бывший заместитель министра регионального развития и инфраструктуры.
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Новый независимый орган по закупкам – Центральный закупочный орган – появится в Грузии уже во второй половине 2026 года, заявил глава администрации правительства Леван Жоржолиани.
Парламент Грузии на этой неделе принял поправки в закон "О государственных закупках", которые предполагают создание нового независимого органа, который будет заниматься централизованными закупками за счет бюджета .
После создания Центрального закупочного органа, плата за подачу предложения в консолидированном тендере составляет 100 лари, а победивший в консолидированном тендере претендент обязан будет также уплатить на счет Центрального закупочного органа сумму, не более 1% от стоимости заключаемого договора закупки.
Помимо этого, по словам Жоржолиани, орган будет осуществлять мониторинг поставок и выполнения условий договора.
"Наша цель – чтобы крупные закупки полностью перешли к этому ведомству, и оно несло за это ответственность. И если будут какие-либо недостатки, мы будем требовать с этого ведомства и, кроме того, будем контролировать, насколько правильно управляются договоры", – добавил он.
Тема закупок стала особенно актуальной на фоне серии коррупционных скандалов, связанных с тендерами. Среди задержанных оказались бывший замглавы Минэкономики, бывший министр обороны и бывший заместитель министра регионального развития и инфраструктуры.