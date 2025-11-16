https://sputnik-georgia.ru/20251116/meriya-budet-vykupat-kvartiry-v-istoricheskikh-zdaniyakh-tbilisi-295804882.html
Мэрия будет выкупать квартиры в исторических зданиях Тбилиси
Мэрия будет выкупать квартиры в исторических зданиях Тбилиси
Sputnik Грузия
По словам мэра Тбилиси, выкуп собственности будет осуществляться по рыночной цене 16.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-16T15:34+0400
2025-11-16T15:34+0400
2025-11-16T15:34+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
каха каладзе
старый тифлис
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/18/283603107_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_5dd1074601a63ec03e526e36c16cca70.jpg
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси анонсировала программу по переходу исторических зданий Тбилиси в муниципальную собственность. Как заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, проект коснется домов, имеющих статус культурного и исторического наследия и будет осуществляться только при согласии всех собственников. По словам мэра Тбилиси, выкуп собственности будет осуществляться по рыночной цене. В Тбилиси возраст большинства домов в исторической части города более 100 лет, при этом многие дома имеют статус памятника, что ограничивает собственников в вопросах ремонта квартир и укрепления здания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/18/283603107_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_bece4be1907c4b4813aad98650a1a591.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, старый тифлис
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, старый тифлис
Мэрия будет выкупать квартиры в исторических зданиях Тбилиси
По словам мэра Тбилиси, выкуп собственности будет осуществляться по рыночной цене
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси анонсировала программу по переходу исторических зданий Тбилиси в муниципальную собственность.
Как заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, проект коснется домов, имеющих статус культурного и исторического наследия и будет осуществляться только при согласии всех собственников.
"Муниципалитет готов предложить людям, живущим в исторических районах, в памятниках исторического наследия выкупить площади, находящиеся в их собственности", – сказал Каладзе.
По словам мэра Тбилиси, выкуп собственности будет осуществляться по рыночной цене.
В Тбилиси возраст большинства домов в исторической части города более 100 лет, при этом многие дома имеют статус памятника, что ограничивает собственников в вопросах ремонта квартир и укрепления здания.