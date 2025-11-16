https://sputnik-georgia.ru/20251116/meriya-budet-vykupat-kvartiry-v-istoricheskikh-zdaniyakh-tbilisi-295804882.html

Мэрия будет выкупать квартиры в исторических зданиях Тбилиси

Мэрия будет выкупать квартиры в исторических зданиях Тбилиси

16.11.2025

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси анонсировала программу по переходу исторических зданий Тбилиси в муниципальную собственность. Как заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, проект коснется домов, имеющих статус культурного и исторического наследия и будет осуществляться только при согласии всех собственников. По словам мэра Тбилиси, выкуп собственности будет осуществляться по рыночной цене. В Тбилиси возраст большинства домов в исторической части города более 100 лет, при этом многие дома имеют статус памятника, что ограничивает собственников в вопросах ремонта квартир и укрепления здания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

