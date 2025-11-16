https://sputnik-georgia.ru/20251116/na-zapade-gruzii-otkroetsya-pochetnoe-konsulstvo-slovakii-295804757.html
На западе Грузии откроется почетное консульство Словакии
Почетное консульство будет покрывать Аджарскую автономную республику и регионы Имерети, Гурия, Самегрело – Земо Сванети и Рача-Лечхуми – Квемо Сванети 16.11.2025
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Правительство Грузии одобрило открытие почетного консульства Словакии в городе Кутаиси в регионе Имерети. Соответствующий документ обнародован на сайте администрации правительства. Почетное консульство будет покрывать Аджарскую автономную республику и регионы Имерети, Гурия, Самегрело – Земо Сванети и Рача-Лечхуми – Квемо Сванети. Дипломатические отношения между Грузией и Словакией были установлены 1 января 1993 года. Посольство Словакии в Грузии открылось с 2014 году. Что касается посольства Грузии в Словакии, то оно было открыто в 2006 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
