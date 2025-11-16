Олимпийский чемпион Грузии пошел на сотрудничество со следствием по делу об оружии

https://sputnik-georgia.ru/20251116/olimpiyskiy-chempion-gruzii-poshel-na-sotrudnichestvo-so-sledstviem-po-delu-ob-oruzhii-295804494.html
13:23 16.11.2025 (обновлено: 14:04 16.11.2025)
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Олимпийский чемпион, бывший парламентарий Зураб Звиадаури, задержанный в Тбилиси за незаконное ношение оружия, согласился на сделку со следствием, сообщила его адвокат Магда Котрикадзе.
Звиадаури был арестован по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия в сентябре этого года.
"Процессуальное соглашение было оформлено по текущему делу, в качестве вида и меры наказания было определено 6 месяцев лишения свободы, а также 4 года условного осуждения, и в качестве дополнительного наказания был наложен штраф. Примерно в конце марта истекает 6-месячный срок, и он покинет пенитенциарное учреждение", – заявила Котрикадзе.
В августе 2021 года Звиадаури был фигурантом громкого уголовного дела. Его задержали по обвинению в умышленном убийстве. В декабре того же года Звиадаури освободили под залог в размере 50 тысяч лари. Приговор олимпийскому чемпиону должен был вынести суд присяжных.
Убийство произошло в селе Цинандали 16 августа 2021 года. По данным следствия, ссора между молодыми людьми переросла в перестрелку, во время которой трое, в том числе брат олимпийского чемпиона Звиад Звиадаури, были убиты и еще двое ранены. После убийства брата Зураб Звиадаури открыл ответную стрельбу, в результате которой был убит Нико Кенчошвили.
Звиадаури стал чемпионом Олимпийских игр в Афинах в 2004 году и принес Грузии первое олимпийское золото. В 2012-2016 годах он был депутатом парламента Грузии, а после работал в Государственной компании транспортировки газа.