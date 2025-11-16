https://sputnik-georgia.ru/20251116/ostorozhno-gruzinskie-voditeli-top-5-narusheniy-na-dorogakh-strany-295792502.html

Осторожно, грузинские водители: ТОП-5 нарушений на дорогах страны

Осторожно, грузинские водители: ТОП-5 нарушений на дорогах страны

16.11.2025

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Число штрафов, выписанных за нарушение правил дорожного движения в Грузии в период с 1 января по 30 сентября 2025 года, составило 3,2 миллиона, говорится в материалах МВД Грузии. Штрафы за нарушение ПДД колеблются от 10 до 300 лари (от 3 до 90 долларов) в зависимости от вида нарушения. Кроме того, в стране действует система баллов – на водительские права начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении годового лимита автомобилист лишается прав. Согласно новой статистике Sputnik Грузия традиционно представляет ТОП-5 нарушений на дорогах Грузии: 1. Превышение скорости Самым распространенным нарушением правил дорожного движения в Грузии является превышение скорости более чем на 15 километров в час. Всего за это нарушение в период с 1 января по 30 сентября 2025 года было выписано 1 316 939 штрафов. Штраф за превышение скорости составляет от 50 лари. 2. Игнорирование правил парковки На втором месте оказалось игнорирование знаков "Остановка запрещена" и "Парковка запрещена", а также несоблюдение правил парковки. Всего за девять месяцев 2025 года в Грузии было выписано 526 763 штрафа за это нарушение. 3. Небрежное вождение На третьем месте — несоблюдение водителями требований дорожных знаков и дорожной разметки; нарушение правил буксирования, использования мигалок, сигналов, правил передвижения во время учебы и в жилой зоне; нарушение правил дорожного движения, движения транспорта с прицепом или участие в групповом движении транспорта, мешающем дорожному движению. Всего таких нарушений было зафиксировано 305 218. 4. Поездки не на своей полосе На четвертое место вышел выезд на специально выделенные для автобусов полосы движения, которые устроены в городах Грузии. Всего за девять месяцев зафиксировано 153 669 подобных нарушений. Штраф составляет 100 лари. 5. Отсутствие техосмотра Замыкает пятерку нарушений передача другому лицу или запуск в эксплуатацию транспортного средства, которое не прошло необходимый технический осмотр. Всего в Грузии за девять месяцев было выписано 190 538 подобных штрафов. Штраф за это нарушение составляет 50 лари. Видеоштрафы и баллы За неосторожное вождение и несоблюдение правил дорожного движения штрафы в Грузии, помимо полиции, фиксируют и видеокамеры. Всего в период с 1 января по 30 сентября 2025 года в Грузии было выписано 2,3 миллиона видеоштрафов на сумму 153 миллиона лари. При этом только водители столицы Грузии за два квартала 2025 года нарушили ПДД 1,1 миллиона раз. В то же время из-за несоблюдения правил дорожного движения баллы на правах потеряли 244 797 водителей. Исчерпали допустимый лимит 211 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

