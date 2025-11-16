https://sputnik-georgia.ru/20251116/perekhod-na-onlayn-obuchenie-v-gosudarstvennykh-vuzakh-otlozhili-do-2028-goda-295748483.html
Переход на онлайн-обучение в государственных вузах отложили до 2028 года
Переход на онлайн-обучение в государственных вузах отложили до 2028 года
Министерство образование должно было к 1 января 2026 года подготовить концепцию и стандарты для обучения онлайн 16.11.2025
2025-11-16T19:58+0400
2025-11-16T19:58+0400
2025-11-16T19:58+0400
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Переход на онлайн-обучение по ряду специальностей в грузинских вузах планируют отложить до 2028 года, соответствующие поправки в закон "О высшем образовании" поступили в парламент Грузии. Министерство образование должно было к 1 января 2026 года подготовить концепцию и стандарты для обучения онлайн по ряду специальностей на бакалавриате и магистратуре в грузинских вузах. Как поясняет правительство Грузии, на фоне планируемой реформы высшего образования создание онлайн-программ требует большего времени, и новшество будет задействовано уже с 1 января 2028 года. Также до 2027/2028 учебного года продлена и существующая схема финансирования студентов и размеры грантов. Реформа вузов Согласно реформе вузов, программа обучения в грузинских вузах по большинству специальностей будет сокращена до трех лет для получения степени бакалавра и до года – для получения степени магистра. Список специальностей с сокращенным сроком обучения будет определен правительством. Также будет изменена система платы за обучение по специальностям, которая сейчас одинакова для всех студентов и составляет 2 250 лари на человека. При этом финансирование вузов государством будет напрямую зависеть от конкретных задач государства. На сегодняшний день в Грузии функционирует 19 государственных и 45 частных вузов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
