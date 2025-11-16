Саакашвили и его сторонники не собираются отступать? - видео
Михаил Саакашвили опубликовал в фейсбуке скандальный пост, фактически призывая общество к гражданскому противостоянию.
Ведь бывший президент утверждает, что сторонники власти и оппозиция никогда не смогут жить в одной стране и между ними существуют “гражданский конфликт” и “глубокая несовместимость”.
Саакашвили при этом заявил, что сторонники оппозиции, которые выступают за Европу и демократию, “умны, трудолюбивы, образованны и боеспособны”. А вот сторонники власти, как пишет экс-президент, “варвары, мракобесы, тупые лжецы, злобные рабы, жадные, трусливые и коррумпированные” – в этих словах видна неприкрытая ненависть.
Возникает вопрос, как такая риторика может способствовать диалогу и выходу из политического кризиса и как такое проявление нетерпимости соответствует правилам поведения в цивилизованном обществе и европейским нормам свободы, демократии и толерантности?
Стоит напомнить, что за последнее время между протестующими на проспекте Руставели и жителями не раз возникали стычки во время перекрытия дорог активистами, тогда дело тоже доходило до оскорблений. К чему может привести такая озлобленность, ведь политики сами настраивают людей на конфликт?
