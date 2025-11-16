https://sputnik-georgia.ru/20251116/v-gruzii-otrestavriruyut-znamenitye-khramy-ryadom-s-tbilisi--agentstvo-kulturnogo-naslediya-295792260.html

В Грузии отреставрируют знаменитые храмы рядом с Тбилиси – Агентство культурного наследия

16.11.2025

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Агентство по охране культурного наследия Грузии планирует реставрацию собора Светицховели и монастыря Джвари, заявила глава агентства Тея Ониани. За последний год в соборе Светицховели, который является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, два раза протекала крыша. "Мы планируем провести реабилитационные работы в Светицховели. Через три недели после моего назначения в Светицховели произошла инфильтрация воды, что было очень большой проблемой, но нам удалось сделать так, что сегодня храму не грозит эта опасность. Мы спланировали работы, построили леса, провели обследование всего периметра кровли", – сказала Ониани. По ее словам, уже детально изучена кровля собора и проведены соответствующие превентивные работы. "Эти неотложные превентивные работы показали нам, что ситуация с собором Светицховели тяжелая. Это будет консервация камня или кровля, о которой обязательно нужно позаботиться, но только и только на основании проектной документации, разработанной в результате соответствующих мультидисциплинарных исследований", – сказала Ониани. По ее словам, у агентства готов проект временной кровли в масштабе всего храма.Светицховели – кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви, был построен в XI веке на месте первой христианской церкви Грузии IV века. По легенде, под его фундаментом покоится хитон Иисуса Христа, который, согласно преданию, был принесен в Мцхета после распятия. Храм был признан памятником Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в 1994 году. Джвари – грузинский монастырь и храм первой половины VII века. Он расположен на вершине горы у слияния Куры и Арагви близ города Мцхета. Здесь, согласно историческим источникам ("Обращение Грузии", "Жизнь картлийских царей"), воздвигла крест cвятая Нино. Монастырь Джвари считается шедевром грузинского церковного зодчества. Постройка типа "тетраконх" (к квадратному внутреннему подкупольному помещению примыкают четыре полуциркульных выступа) со временем стала типичной для храмов Грузии. В 1994 году храм Джвари внесли в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

