В Грузии уточнили показатели экономического роста за 2024 год

Показатель экономического роста вырос на 0,3 процентных пункта по сравнению с данными, уточненными в марте текущего года

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в 2024 году, по уточненным данным, составил 9,7% по сравнению с показателем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Таким образом, показатель экономического роста вырос на 0,3 процентных пункта по сравнению с данными, уточненными в марте текущего года, когда рост ВВП составил 9,4%. В текущих ценах ВВП в 2024 году составил 93 миллиарда лари (34,2 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 4,9%, а ВВП на душу населения – 9,2 тысячи долларов (год назад – 8,3 тысячи долларов), сообщили в "Сакстате". Какие сферы экономики растут Наибольший рост в 2024 году показали сферы образования, информации и коммуникации, а также профессиональной научно-технической деятельности. Спад показала лишь сфера поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (-10,5%). В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, операций с недвижимым имуществом и обрабатывающей промышленности. В последние годы ВВП Грузии стабильно растет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, а в 2023 – 7,8%. Реальный экономический рост в Грузии в сентябре 2025 года составил 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-сентябре 2025 года составил 7,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

