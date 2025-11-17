Белоусов: освобождение Малой Токмачки — серьезный шаг к Победе

https://sputnik-georgia.ru/20251117/belousov-osvobozhdenie-maloy-tokmachki--sereznyy-shag-k-pobede-295816766.html
Министр обороны России поблагодарил военнослужащих дивизии за верность Отечеству и присяге 17.11.2025, Sputnik Грузия
МОСКВА, 17 ноя - Sputnik. По случаю освобождения Малой Токмачки в Запорожской области министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил личный состав и командование 42-й гвардейской Евпаторийской Краснознаменной мотострелковой дивизии, сообщает РИА Новости.Министр отметил, что военнослужащие соединения, проявляя стойкость и упорство, мастерство и выучку, продолжают славные традиции героев и бойцов прошлых лет, достигая высоких результатов при выполнении боевых задач.Также министр обороны России поблагодарил военнослужащих дивизии за верность Отечеству и присяге.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
12:40 17.11.2025 (обновлено: 13:05 17.11.2025)
МОСКВА, 17 ноя - Sputnik.
По случаю освобождения Малой Токмачки в Запорожской области министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил личный состав и командование 42-й гвардейской Евпаторийской Краснознаменной мотострелковой дивизии, сообщает
РИА Новости.
"Вами сделан серьезный шаг к Победе и достижению целей специальной военной операции. Нет сомнения, что далее последуют новые успехи", – написал Белоусов в поздравительной телеграмме.
Министр отметил, что военнослужащие соединения, проявляя стойкость и упорство, мастерство и выучку, продолжают славные традиции героев и бойцов прошлых лет, достигая высоких результатов при выполнении боевых задач.
"Сегодня, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, 70 и 270 мотострелковые полки уверенно продвигаются вперед на Ореховском направлении", – подчеркнул глава оборонного ведомства.
Также министр обороны России поблагодарил военнослужащих дивизии за верность Отечеству и присяге.