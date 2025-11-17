https://sputnik-georgia.ru/20251117/byvshemu-zdaniyu-parlamenta-v-kutaisi-nashli-primenenie-spustya-9-let-295812719.html

Бывшему зданию парламента в Кутаиси нашли применение спустя 9 лет

Парламент Грузии в Кутаиси проработал с 2012 по 2016 год, после возвращения законодательного органа в Тбилиси здание пустовало 17.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Здание в городе Кутаиси, в котором работал парламент Грузии в 2012-2016 годах, будет передано Национальному центру интеллектуальной собственности "Сакпатент" под учебный центр, заявил глава центра Сосо Гиоргадзе. Парламент Грузии в Кутаиси проработал с 2012 по 2016 год. После возвращения законодательного органа в Тбилиси здание пустовало. Строительство здания парламента в Кутаиси началось с трагедии. Для строительства в 2009 году было принято решение демонтировать мемориал воинской славы, посвященный погибшим во Второй мировой войне. Для демонтажа мемориала использовалась взрывчатка. В результате погибли два человека – молодая женщина и ее восьмилетняя дочь. В 2012 году, 26 мая, здание с огромным стеклянным куполом все же было торжественно открыто. Стоимость проекта составила около 100 миллионов долларов. В 2016 году парламент переехал обратно в Тбилиси, и с тех пор зданию не могли найти применение. Правительство в разные годы рассматривало разные варианты – от IT-хаба до Академии МВД. Ремонт здания начался в 2024 году, после того как было принято решение разместить в здании технологический хаб, однако позже от этого решения правительство отказалось.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

