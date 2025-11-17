https://sputnik-georgia.ru/20251117/gran-pri-po-dzyudo-v-zagrebe--sbornaya-gruzii-privezla-na-rodinu-dve-medali-295824040.html
Гран-при по дзюдо в Загребе – сборная Грузии привезла на родину две медали
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо завоевала две медали – серебро и бронзу – на Гран-при в Загребе (Хорватия), сообщили в Федерации дзюдо. Член сборной Грузии Саба Инанейшвили (+100) завоевал бронзовую медаль в заключительный день соревнований. Он в решающем поединке победил азербайджанца Джамала Гамзатханова. Другой грузинский дзюдоист Лука Майсурадзе завоевал серебряную медаль в весовой категории до 90 кг. В финальном бою он проиграл болгарину Ивайло Иванову. После равного поединка судьбу схватки решил точный томоэ-нагэ в голден-скор. Еще один грузин, выступающий за Испанию, Николоз Шеразадишвили, завоевал золото в категории до 100 кг. Он был сильнее соперника из Украины Алексея Ершова. В Загреб в этом году съехались 370 спортсменов из 48 стран мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
