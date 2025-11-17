https://sputnik-georgia.ru/20251117/gruziya-i-izrail-ukreplyayut-partnerstvo-chto-obsudili-glavy-mid-dvukh-stran-295822704.html

Грузия и Израиль укрепляют партнерство: что обсудили главы МИД двух стран

Грузия и Израиль укрепляют партнерство: что обсудили главы МИД двух стран

Sputnik Грузия

Глава МИД Грузии приветствовала соглашение между Израилем и ХАМАС по первой фазе мирного плана по Газе 17.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-17T20:07+0400

2025-11-17T20:07+0400

2025-11-17T20:07+0400

грузия

новости

политика

израиль

мака бочоришвили

мид грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/11/295822526_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_72bb8ad3f2e813de9f82aef0a68306ac.jpg

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Исторические и культурные связи между Грузией и Израилем, вопросы двусторонних отношений и перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества обсудили на встрече глава МИД Грузии Мака Бочоришвиои со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили 17 ноября совершила первый официальный визит в Израиль в ранге главы грузинского внешнеполитического ведомства. Запланированы встречи со спикером Кнессета Амиром Оханой, министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, а также с министром сельского хозяйства и продовольственной безопасности Ави Дихтером. Глава МИД вновь подтвердила поддержку Грузией мирного урегулирования конфликта. В завершение встречи стороны подтвердили готовность к продолжению сотрудничества в двустороннем формате. Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма. Израиль входит в топ-5 стран по числу международных визитов в Грузию. Так, за первые шесть месяцев 2025 года Грузия приняла более 170 тысяч туристов из Израиля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

израиль

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, израиль, мака бочоришвили, мид грузии