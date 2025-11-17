https://sputnik-georgia.ru/20251117/gruziya-ukreplyaet-svyazi-s-izrailem-glava-mid-nachala-ofitsialnyy-vizit-295814550.html

Грузия укрепляет связи с Израилем: глава МИД начала официальный визит

В рамках визита глава МИД Грузии проведет ряд встреч в МИД и других ведомствах Израиля 17.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили 17-18 ноября совершает первый официальный визит в Израиль в ранге главы грузинского внешнеполитического ведомства. По информации на сайте МИД Грузии, в рамках визита Бочоришвили встретится со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром. Также запланирована встреча со спикером Кнессета Амиром Оханой, министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, а также с министром сельского хозяйства и продовольственной безопасности Ави Дихтером. "В рамках визита министр иностранных дел Грузии посетит Иерусалимский православный патриархат и встретится с Патриархом Иерусалимским, его блаженством Феофилом III", – говорится в сообщении. Кроме того, Бочоришвили возложит венок к мемориалу жертв Холокоста "Яд Вашем" в Иерусалиме. Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма. Израиль входит в топ-5 стран по числу международных визитов в Грузию. Так, за первые шесть месяцев 2025 года Грузия приняла более 170 тысяч туристов из Израиля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

