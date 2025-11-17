Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251117/gruziya-ukreplyaet-svyazi-s-izrailem-glava-mid-nachala-ofitsialnyy-vizit-295814550.html
Грузия укрепляет связи с Израилем: глава МИД начала официальный визит
Грузия укрепляет связи с Израилем: глава МИД начала официальный визит
Sputnik Грузия
В рамках визита глава МИД Грузии проведет ряд встреч в МИД и других ведомствах Израиля 17.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-17T12:52+0400
2025-11-17T12:52+0400
политика
грузия
новости
израиль
мака бочоришвили
иерусалим
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1c/291584078_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_f13a5386d6dd1cf3a2431629030a701c.jpg
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили 17-18 ноября совершает первый официальный визит в Израиль в ранге главы грузинского внешнеполитического ведомства. По информации на сайте МИД Грузии, в рамках визита Бочоришвили встретится со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром. Также запланирована встреча со спикером Кнессета Амиром Оханой, министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, а также с министром сельского хозяйства и продовольственной безопасности Ави Дихтером. "В рамках визита министр иностранных дел Грузии посетит Иерусалимский православный патриархат и встретится с Патриархом Иерусалимским, его блаженством Феофилом III", – говорится в сообщении. Кроме того, Бочоришвили возложит венок к мемориалу жертв Холокоста "Яд Вашем" в Иерусалиме. Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма. Израиль входит в топ-5 стран по числу международных визитов в Грузию. Так, за первые шесть месяцев 2025 года Грузия приняла более 170 тысяч туристов из Израиля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
израиль
иерусалим
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1c/291584078_131:0:1952:1366_1920x0_80_0_0_f039d9685f24bceef53355bee681a55f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, новости, израиль, мака бочоришвили, иерусалим
политика, грузия, новости, израиль, мака бочоришвили, иерусалим

Грузия укрепляет связи с Израилем: глава МИД начала официальный визит

12:52 17.11.2025
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaМинистр иностранных дел Мака Бочоришвили на встрече глав дипломатических миссий Грузии за рубежом
Министр иностранных дел Мака Бочоришвили на встрече глав дипломатических миссий Грузии за рубежом - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2025
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of Georgia
Подписаться
В рамках визита глава МИД Грузии проведет ряд встреч в МИД и других ведомствах Израиля
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили 17-18 ноября совершает первый официальный визит в Израиль в ранге главы грузинского внешнеполитического ведомства.
По информации на сайте МИД Грузии, в рамках визита Бочоришвили встретится со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром. Также запланирована встреча со спикером Кнессета Амиром Оханой, министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, а также с министром сельского хозяйства и продовольственной безопасности Ави Дихтером.
"В рамках визита министр иностранных дел Грузии посетит Иерусалимский православный патриархат и встретится с Патриархом Иерусалимским, его блаженством Феофилом III", говорится в сообщении.
Кроме того, Бочоришвили возложит венок к мемориалу жертв Холокоста "Яд Вашем" в Иерусалиме.
Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма.
Израиль входит в топ-5 стран по числу международных визитов в Грузию. Так, за первые шесть месяцев 2025 года Грузия приняла более 170 тысяч туристов из Израиля.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0