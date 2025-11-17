https://sputnik-georgia.ru/20251117/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni--prognoz-sinoptikov-295824167.html
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Теплая и сухая погода ожидается на большей части территории Грузии 18-21 ноября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси в ближайшие дни осадков не ожидается, температура воздуха днем составит +18...+20 градусов, В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается теплая и сухая погода. Днем температура воздуха составит +21...+23 градуса. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) будет теплая и сухая погода. Днем температура воздуха составит +22...+24 градуса. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал) осадков не ожидается. Температура воздуха днем +20...+22 градуса. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидается сухая погода. Днем температура воздуха составит +15...+17 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается сухая погода. Днем температура воздуха составит +18...+20 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) будет сухая и теплая погода. Днем температура воздуха составит +18...+20 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +16...+18 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +11...+13 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
