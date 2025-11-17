https://sputnik-georgia.ru/20251117/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni--prognoz-sinoptikov-295824167.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

В Тбилиси в ближайшие дни осадков не ожидается, температура воздуха днем составит +18...+20 градусов 17.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-17T23:22+0400

2025-11-17T23:22+0400

2025-11-17T23:22+0400

погода

грузия

новости

национальное агентство окружающей среды

прогноз погоды в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0e/250034386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_272cbdb92d82356eaa8125991c854084.jpg

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Теплая и сухая погода ожидается на большей части территории Грузии 18-21 ноября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси в ближайшие дни осадков не ожидается, температура воздуха днем составит +18...+20 градусов, В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается теплая и сухая погода. Днем температура воздуха составит +21...+23 градуса. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) будет теплая и сухая погода. Днем температура воздуха составит +22...+24 градуса. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал) осадков не ожидается. Температура воздуха днем +20...+22 градуса. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидается сухая погода. Днем температура воздуха составит +15...+17 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается сухая погода. Днем температура воздуха составит +18...+20 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) будет сухая и теплая погода. Днем температура воздуха составит +18...+20 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +16...+18 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +11...+13 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии