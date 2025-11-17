https://sputnik-georgia.ru/20251117/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-17-noyabrya-2025-295785056.html

Какой сегодня церковный праздник: 17 ноября 2025

17 ноября

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.СвященномученикиПо церковному календарю 17 ноября поминают священномучеников Никандра, епископа Мирского, и пресвитера Ермея, пострадавших за веру в I веке.Святые Никандр и Ермей – ученики апостола Тита, рукоположенные им в священный сан.Мощи Святой Матроны Московской: где находятся и как проехать >>>Епископ Мирский и пресвитер, неустанно проповедуя слово Божье, многих язычников обратили в истинную веру. За это святых схватили и доставили к градоначальнику Ливанию.Когда все усилия Ливания склонить святых к отречению оказались тщетными, он приказал жестоко их пытать. Под конец головы и сердца священномучеников пронзили гвоздями и, бросив их в яму, засыпали землей.Иоанникий ВеликийПо церковному календарю 17 ноября поминают преподобного Иоанникия Великого.Родился будущий святой в бедной семье в Вифинии, в селе Марикати в 752 году. Не имея возможности учиться, мальчик с детства пас домашний скот – единственное достояние семьи. Душу юноши заполняла любовь к Богу. Часто, осенив стадо крестным знамением, он уединялся и молился целый день, и ни зверь, ни вор к его стаду не приближались.В то время многочисленные послы по приказу императора Льва IV (775-780) собирали на военную службу лучших юношей по городам и селениям страны. Иоанникий, принятый в императорское войско, добрым нравом заслужил любовь сотоварищей, но был страшен врагам как храбрый воин.Шесть лет прослужил в императорском войске Иоанникий, отрекся от мира, намереваясь сразу уйти в пустыню, но по совету опытных монахов прожил два года в монастыре, где научился грамоте, привыкая к монашескому уставу и правилам.Затем преподобный удалился в пустыню, где в глубоком уединении прожил три года в молитвах и пении псалмов. Монашеский постриг отшельник принял лишь через 12 лет подвижнической жизни.Достигнув глубокой старости, святой Иоанникий поселился в Антидиевой обители, где пробыл в затворе до своей кончины, проведя в подвигах 70 лет. Преподобный скончался в 846 году в 94 года.Иоанн, Стефан и ИсаияПо церковному календарю 17 ноября поминают праведных Иоанна, Стефана и Исаию.Сведения о жизни, подвигах и смерти святых Иоанна, Стефана и Исаии не сохранились. Существует предположение, что праведники жили в Иерусалиме, где охраняли Гроб Господень.Вероятно, именно за преданное служение Гробу Спасителя Грузинская православная церковь постановила этим праведникам день особого поминовения в церковном календаре.ИмениныПо церковному календарю 17 ноября именины отмечают Евгения, Александр, Григорий, Илья, Иван, Никандр, Николай, Порфирий, Степан, Симон и Федора.Материал подготовлен на основе открытых источников

