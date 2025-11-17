https://sputnik-georgia.ru/20251117/kote-makharadze-chelovek-solntse---video-295822381.html

Котэ Махарадзе: человек-солнце – видео

Талантливый актер и выдающийся спортивный комментатор Котэ Махарадзе оставил долгую память. О нем знают представители всех поколений – этот человек вписал себя...

Котэ Махарадзе сегодня исполнилось бы 99 лет, и за свою жизнь он заслужил признание не только репортажами со спортивных матчей, но и тем, что исполнил более ста ролей на сцене театра. Известно его имя и за рубежом – в свое время его голос знал весь Советский Союз.В 1967 году актеру было присвоено звание народного артиста Грузинской ССР. Все спортивные репортажи Котэ Махарадзе были мини-спектаклями – он рассказывал насколько интересно и захватывающе с телеэкрана, что его смотрели люди, даже весьма далекие от спорта.Примечательна и история любви Котэ Махарадзе и знаменитой актрисы Софико Чиаурели. В одном из спектаклей, будучи оба несвободны, они играли роли влюбленных, и играли неподдельно. Оба решили оставить своих супругов и прожили вместе 30 долгих и счастливых лет. Скончался Котэ Махарадзе 19 декабря 2002 года в Тбилиси. Его похоронили в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей Грузии. Рядом с ним покоится и Софико Чиаурели, которой не стало спустя шесть лет.

