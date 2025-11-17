https://sputnik-georgia.ru/20251117/proekt-buduschee-mira-novaya-platforma-globalnogo-rosta-priglashaet-zhelayuschikh-295820787.html
Проект "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" приглашает желающих
Проект "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" приглашает желающих
17.11.2025, Sputnik Грузия

Для обсуждения в формате открытого диалога приглашаются все желающие, готовые предложить свои идеи по тематическим векторам
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Национальный Центр "Россия" реализует масштабный международный проект "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" в формате открытого диалога, говорится сообщении Центра. Открытый диалог "Будущее мира: новая платформа глобального роста" – это масштабный международный проект, реализуемый Национальным центром "Россия" и Центром межотраслевой экспертизы "Третий Рим". Ключевая миссия Открытого диалога – совместно формировать глобальную повестку развития, учитывающую интересы мирового большинства, и быть площадкой мирового масштаба для открытого обмена мнениями, разработки идей и подходов по ключевым глобальным вопросам. К участию в формировании предложений для обсуждения в формате открытого диалога приглашаются все желающие, готовые предложить свои идеи по следующим тематическим векторам: До 26 декабря 2025 года открыт приём эссе для участия в Открытом диалоге. Для подачи эссе необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте проекта.
Проект "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" приглашает желающих
17:17 17.11.2025 (обновлено: 17:22 17.11.2025)
Для обсуждения в формате открытого диалога приглашаются все желающие, готовые предложить свои идеи по тематическим векторам
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Национальный Центр "Россия" реализует масштабный международный проект "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" в формате открытого диалога, говорится сообщении Центра.
Открытый диалог "Будущее мира: новая платформа глобального роста" – это масштабный международный проект, реализуемый Национальным центром "Россия" и Центром межотраслевой экспертизы "Третий Рим".
"Данная площадка выступает платформой для всестороннего и конструктивного обсуждения вопросов развития мировой экономики, объединяя представителей институтов развития, аналитических центров, высшей школы, государственных институций, деловых объединений, науки и журналистики", - говорится в сообщении.
Ключевая миссия Открытого диалога – совместно формировать глобальную повестку развития, учитывающую интересы мирового большинства, и быть площадкой мирового масштаба для открытого обмена мнениями, разработки идей и подходов по ключевым глобальным вопросам.
К участию в формировании предложений для обсуждения в формате открытого диалога приглашаются все желающие, готовые предложить свои идеи по следующим тематическим векторам:
Инвестиции в связанность.
До 26 декабря 2025 года открыт приём эссе для участия в Открытом диалоге. Для подачи эссе необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте проекта
