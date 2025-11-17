https://sputnik-georgia.ru/20251117/proekt-buduschee-mira-novaya-platforma-globalnogo-rosta-priglashaet-zhelayuschikh-295820787.html

Проект "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" приглашает желающих

Проект "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" приглашает желающих

Для обсуждения в формате открытого диалога приглашаются все желающие, готовые предложить свои идеи по тематическим векторам 17.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Национальный Центр "Россия" реализует масштабный международный проект "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" в формате открытого диалога, говорится сообщении Центра. Открытый диалог "Будущее мира: новая платформа глобального роста" – это масштабный международный проект, реализуемый Национальным центром "Россия" и Центром межотраслевой экспертизы "Третий Рим". Ключевая миссия Открытого диалога – совместно формировать глобальную повестку развития, учитывающую интересы мирового большинства, и быть площадкой мирового масштаба для открытого обмена мнениями, разработки идей и подходов по ключевым глобальным вопросам. К участию в формировании предложений для обсуждения в формате открытого диалога приглашаются все желающие, готовые предложить свои идеи по следующим тематическим векторам: До 26 декабря 2025 года открыт приём эссе для участия в Открытом диалоге. Для подачи эссе необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте проекта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

