https://sputnik-georgia.ru/20251117/rossiyskie-voennye-vybivayut-vsu-iz-kupyanska-295817290.html
Российские военные выбивают ВСУ из Купянска
Российские военные выбивают ВСУ из Купянска
Sputnik Грузия
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Владимир Зеленский, говоря о "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой 17.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-17T13:12+0400
2025-11-17T13:12+0400
2025-11-17T13:21+0400
обострение ситуации вокруг украины
в мире
россия
владимир зеленский
минобороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/04/266411719_0:171:3031:1876_1920x0_80_0_0_4ba602faddaded7a106a9694b016712a.jpg
ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным "Лаврик" в видео Минобороны РФ сообщил, что штурмовой отряд 121-го полка продолжает выбивать боевиков ВСУ из западной части Купянска в Харьковской области, сообщает РИА Новости."Я командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка, позывной "Лаврик". Отряд продолжает выбивать боевиков ВСУ из западной части Купянска", – сказал боец ВС РФ. Он добавил, что боевики ВСУ отступают, отряд ВС РФ выполняет боевую задачу. Ранее в Минобороны РФ заявили, что Владимир Зеленский, говоря о "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/04/266411719_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_c6e96209c82b7e955f690286a960ecaa.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
обострение ситуации вокруг украины, в мире, россия, владимир зеленский, минобороны рф
обострение ситуации вокруг украины, в мире, россия, владимир зеленский, минобороны рф
Российские военные выбивают ВСУ из Купянска
13:12 17.11.2025 (обновлено: 13:21 17.11.2025)
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Владимир Зеленский, говоря о "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой
ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik.
Командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным "Лаврик" в видео Минобороны РФ сообщил, что штурмовой отряд 121-го полка продолжает выбивать боевиков ВСУ из западной части Купянска в Харьковской области, сообщает
РИА Новости.
"Я командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка, позывной "Лаврик". Отряд продолжает выбивать боевиков ВСУ из западной части Купянска", – сказал боец ВС РФ.
Он добавил, что боевики ВСУ отступают, отряд ВС РФ выполняет боевую задачу.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Владимир Зеленский, говоря о "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду.