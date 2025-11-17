https://sputnik-georgia.ru/20251117/rossiyskie-voennye-vybivayut-vsu-iz-kupyanska-295817290.html

Российские военные выбивают ВСУ из Купянска

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Владимир Зеленский, говоря о "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой

ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным "Лаврик" в видео Минобороны РФ сообщил, что штурмовой отряд 121-го полка продолжает выбивать боевиков ВСУ из западной части Купянска в Харьковской области, сообщает РИА Новости."Я командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка, позывной "Лаврик". Отряд продолжает выбивать боевиков ВСУ из западной части Купянска", – сказал боец ВС РФ. Он добавил, что боевики ВСУ отступают, отряд ВС РФ выполняет боевую задачу. Ранее в Минобороны РФ заявили, что Владимир Зеленский, говоря о "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

