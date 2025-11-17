Skate America 2025 – итоги выступления грузинских фигуристов

https://sputnik-georgia.ru/20251117/skate-america-2025--itogi-vystupleniya-gruzinskikh-figuristov-295815021.html
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по фигурному катанию завоевала в общей сложности две медали – серебро и бронзу – на пятом этапе серии Гран-при ISU, который завершился в американском Лейк-Плэсиде. Skate America 2025 – международный турнир по фигурному катанию, пятый этап серии Гран-при сезона 2025/2026, который прошел с 14 по 16 ноября 2025 года в Лейк-Плэсиде. Организатором турнира является Ассоциация фигурного катания США при поддержке Международного союза конькобежцев – ISU. Представляющая Грузию фигуристка Анастасия Губанова принесла в копилку сборной бронзовую медаль. По итогам двух программ она набрала в сумме 204,69 балла. Губанова пропустила вперед лишь действующую чемпионку мира американку Алису Лью и японку Ринке Ватанабэ, которая лидировала после короткой программы. Днем ранее фигуристы Лука Берулава и Анастасия Метелкина заняли второе место среди спортивных пар. 1. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) – 215,99; 2. Анастасия Метелкина/Лука Берулава (Грузия) – 195,73;3. Келли Энн Лорин/Лукас Этье (Канада) – 182,87. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Представляющая Грузию фигуристка Анастасия Губанова принесла в копилку сборной бронзовую медаль. По итогам двух программ она набрала в сумме 204,69 балла. Губанова пропустила вперед лишь действующую чемпионку мира американку Алису Лью и японку Ринке Ватанабэ, которая лидировала после короткой программы.
Днем ранее фигуристы Лука Берулава и Анастасия Метелкина заняли второе место среди спортивных пар.
1. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) – 215,99;
2. Анастасия Метелкина/Лука Берулава (Грузия) – 195,73;
3. Келли Энн Лорин/Лукас Этье (Канада) – 182,87.