В Грузии упразднят Антикоррупционное бюро: новшества ждут ряд ведомств

Функции Антикоррупционного бюро полностью будут переданы Службе государственного аудита 17.11.2025
15:55 17.11.2025 (обновлено: 17:19 17.11.2025)
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Власти Грузии планируют ряд изменений, которые затронут Антикоррупционное бюро, Службу защиты персональных данных и аппарат бизнес-омбудсмена, сообщил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
В частности, с 2 марта 2026 года Антикоррупционное бюро будет упразднено, а его функции полностью переданы Службе государственного аудита.
"Наша цель – укрепление конституционных рамок системы управления и оптимизация государственных ресурсов", – добавил Папуашвили.
Антикоррупционное бюро заработало в Грузии с 1 сентября 2023 года, и в его функции входит контроль за финансами партий и чиновников. Ведомство подотчетно парламенту Грузии и межведомственному антикоррупционному совету.
По словам Папуашвили, сегодня Антикоррупционное бюро фактически отвечает за сбор и мониторинг деклараций должностных лиц, партий и неправительственных организаций.
После консультаций с правительством была выработана общая позиция, что данные функции в конституционных рамках публичного управления лучше соответствуют Службе государственного аудита, как более высокому и независимому конституционному органу, –отметил он.
При этом, как отметил глава грузинского законодательного органа, борьба с коррупцией является одним из главных приоритетов правительства, и в последнее время в этом направлении были сделаны целый ряд важных шагов.
По информации Папуашвили, по той же модели с 2 марта 2026 года будет упразднена Служба защиты персональных данных. Ее функции также полностью перейдут в Службу государственного аудита.
"Как независимый конституционный орган, Служба аудита пользуется значительно более высоким уровнем институциональной независимости, что полностью соответствует международным стандартам", – подчеркнул Папуашвили.
Третья инициатива касается бизнес-омбудсмена, который в рамках новой институциональной структуры с 1 января 2026 года перейдет в состав Министерства экономики.
"Это обеспечит более оперативное реагирование на потребности бизнеса и лучшую координацию на политическом уровне", – заявил Папуашвили.
В целом, по оценке Папуашвили, реформы позволят привести систему управления в соответствие с конституционно установленной институциональной рамкой, оптимизировать государственные ресурсы – примерно на 20 миллионов лари в год, упростить структуру органов власти, распределить ответственность и повысить эффективность управления.