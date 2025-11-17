https://sputnik-georgia.ru/20251117/v-gruzii-uprazdnyat-antikorruptsionnoe-byuro-novshestva-zhdut-ryad-vedomstv-295819037.html

В Грузии упразднят Антикоррупционное бюро: новшества ждут ряд ведомств

Функции Антикоррупционного бюро полностью будут переданы Службе государственного аудита 17.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Власти Грузии планируют ряд изменений, которые затронут Антикоррупционное бюро, Службу защиты персональных данных и аппарат бизнес-омбудсмена, сообщил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В частности, с 2 марта 2026 года Антикоррупционное бюро будет упразднено, а его функции полностью переданы Службе государственного аудита. Антикоррупционное бюро заработало в Грузии с 1 сентября 2023 года, и в его функции входит контроль за финансами партий и чиновников. Ведомство подотчетно парламенту Грузии и межведомственному антикоррупционному совету. По словам Папуашвили, сегодня Антикоррупционное бюро фактически отвечает за сбор и мониторинг деклараций должностных лиц, партий и неправительственных организаций. При этом, как отметил глава грузинского законодательного органа, борьба с коррупцией является одним из главных приоритетов правительства, и в последнее время в этом направлении были сделаны целый ряд важных шагов. По информации Папуашвили, по той же модели с 2 марта 2026 года будет упразднена Служба защиты персональных данных. Ее функции также полностью перейдут в Службу государственного аудита. Третья инициатива касается бизнес-омбудсмена, который в рамках новой институциональной структуры с 1 января 2026 года перейдет в состав Министерства экономики. "Это обеспечит более оперативное реагирование на потребности бизнеса и лучшую координацию на политическом уровне", – заявил Папуашвили. В целом, по оценке Папуашвили, реформы позволят привести систему управления в соответствие с конституционно установленной институциональной рамкой, оптимизировать государственные ресурсы – примерно на 20 миллионов лари в год, упростить структуру органов власти, распределить ответственность и повысить эффективность управления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

