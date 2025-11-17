https://sputnik-georgia.ru/20251117/vnedrenie-kassovykh-apparatov-na-rynkakh-gruzii-otlozhat-do-2028-goda-295748635.html
Внедрение кассовых аппаратов на рынках Грузии отложат до 2028 года
Обязательное наличие кассового аппарата для торговцев рынков планировалось ввести в Грузии с 1 января 2026 года
2025-11-17T10:52+0400
2025-11-17T10:52+0400
2025-11-17T10:52+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/1c/265551228_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_839cb61c753468c81b7813821f0f19ca.jpg
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает поправки в Налоговый кодекс о продлении ряда льгот, в том числе освобождение от использования кассовых аппаратов на рынках Грузии до 1 января 2028 года. Обязательное наличие кассового аппарата для торговцев на рынках планировалось ввести в Грузии с 1 января 2026 года. Против этого новшества протестовали торговцы. Согласно поправкам, внедрение кассовых аппаратов для физических лиц, торгующих на рынках, будет отложено до 2028 года, кроме тех, кто имеет статус "малого бизнеса" и зарегистрированных как плательщики НДС. Также до 2028 года сохранятся льготы на импорт табачного сырья, поставки и импорт инвестиционного золота и действующие льготы для сельского хозяйства. Поправки вступят в силу после принятия в трех чтениях и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
