Танец Солнца и любопытный нос: победители конкурса Nature Photographer of the Year 2025
Танец Солнца и любопытный нос: победители конкурса Nature Photographer of the Year 2025
Организаторы конкурса фотографий дикой природы Nature Photographer of the Year (NPOTY) 2025 подвели итоги состязания, назвав имена победителей и финалистов во... 18.11.2025, Sputnik Грузия
В этом году конкурс Nature Photographer of the Year вновь поразил зрителей невероятными кадрами дикой природы со всего мира. В фотоленте собраны лучшие снимки, которые получили признание жюри за художественность, оригинальность и мастерство передачи атмосферы природы.
Танец Солнца и любопытный нос: победители конкурса Nature Photographer of the Year 2025

13:39 18.11.2025 (обновлено: 14:00 18.11.2025)
Организаторы конкурса фотографий дикой природы Nature Photographer of the Year (NPOTY) 2025 подвели итоги состязания, назвав имена победителей и финалистов во всех номинациях
В этом году конкурс Nature Photographer of the Year вновь поразил зрителей невероятными кадрами дикой природы со всего мира.
В фотоленте собраны лучшие снимки, которые получили признание жюри за художественность, оригинальность и мастерство передачи атмосферы природы.
© photo : Åsmund Keilen/NPOTY 2025

"Снимок " Танец солнца" норвежского фотографа Осмунда Кейлена.

1/15
© photo : Leo Dale/NPOTY 2025

"Снимок "Рысь в движении" американского фотографа Лео Дейла.

2/15
© photo : Luis Arpa Toribio/NPOTY 2025

Снимок "Пернатый дом" испанского фотографа Луиса Арпа Торибио.

3/15
© photo : Theo Bosboom/NPOTY 2025

Снимок "Цветочные пейзажи" нидерландского фотографа Тео Босбума.

4/15
© photo : Bence Máté/NPOTY 2025

Снимок "Безмолвный крик" венгерского фотографа Бенце Мате.

5/15
© photo : Alexander Hormann/NPOTY 2025

Снимок "Время капли" немецкого фотографа Александра Хорманна.

6/15
© photo : Tobias Richter/NPOTY 2025

"Снимок „Адский огонь“ немецкого фотографа Тобиаса Рихтера

7/15
© photo : Pål Hermansen/NPOTY 2025

Снимок "Лось в снегу" норвежского фотографа Пола Хермансена.

8/15
© photo : Knut-Sverre Horn/NPOTY 2025

Снимок "Раненый кайра" норвежского фотографа Кнута-Сверре Хорна.

9/15
© photo : Xingchao Zhu /NPOTY 2025

Снимок "Трудный переход" китайского фотографа Синчао Чжу.

10/15
© photo : Sam Mannaerts /NPOTY 2025

Снимок "Велосипедные приливы" бельгийского фотографа Сэма Маннаертса.

11/15
© photo : Mary Schrader/NPOTY 2025

Снимок "Любопытный нос" американского фотографа Мэри Шредер.

12/15
© photo : Pål Hermansen/NPOTY 2025

Снимок "Полярная трапеза" норвежского фотографа Пола Хермансена.

13/15
© photo : Sebastiaan van der Greef/NPOTY 2025

Снимок "Путь по хребту" нидерландского фотографа Себастиана ван дер Греефа.

14/15
© photo : Laura Dyer/NPOTY 2025

Снимок "Любопытный нос" южноафриканского фотографа Лауры Дайер.

15/15
