Танец Солнца и любопытный нос: победители конкурса Nature Photographer of the Year 2025
В этом году конкурс Nature Photographer of the Year вновь поразил зрителей невероятными кадрами дикой природы со всего мира. В фотоленте собраны лучшие снимки, которые получили признание жюри за художественность, оригинальность и мастерство передачи атмосферы природы.
13:39 18.11.2025 (обновлено: 14:00 18.11.2025)
Организаторы конкурса фотографий дикой природы Nature Photographer of the Year (NPOTY) 2025 подвели итоги состязания, назвав имена победителей и финалистов во всех номинациях
В этом году конкурс Nature Photographer of the Year вновь поразил зрителей невероятными кадрами дикой природы со всего мира.
В фотоленте собраны лучшие снимки, которые получили признание жюри за художественность, оригинальность и мастерство передачи атмосферы природы.
"Снимок " Танец солнца" норвежского фотографа Осмунда Кейлена.
"Снимок "Рысь в движении" американского фотографа Лео Дейла.
Снимок "Пернатый дом" испанского фотографа Луиса Арпа Торибио.
Снимок "Цветочные пейзажи" нидерландского фотографа Тео Босбума.
Снимок "Безмолвный крик" венгерского фотографа Бенце Мате.
Снимок "Время капли" немецкого фотографа Александра Хорманна.
"Снимок „Адский огонь“ немецкого фотографа Тобиаса Рихтера
Снимок "Лось в снегу" норвежского фотографа Пола Хермансена.
Снимок "Раненый кайра" норвежского фотографа Кнута-Сверре Хорна.
Снимок "Трудный переход" китайского фотографа Синчао Чжу.
Снимок "Велосипедные приливы" бельгийского фотографа Сэма Маннаертса.
Снимок "Любопытный нос" американского фотографа Мэри Шредер.
Снимок "Полярная трапеза" норвежского фотографа Пола Хермансена.
Снимок "Путь по хребту" нидерландского фотографа Себастиана ван дер Греефа.
Снимок "Любопытный нос" южноафриканского фотографа Лауры Дайер.