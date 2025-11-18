https://sputnik-georgia.ru/20251118/295834370.html

Танец Солнца и любопытный нос: победители конкурса Nature Photographer of the Year 2025

Организаторы конкурса фотографий дикой природы Nature Photographer of the Year (NPOTY) 2025 подвели итоги состязания, назвав имена победителей и финалистов во...

В этом году конкурс Nature Photographer of the Year вновь поразил зрителей невероятными кадрами дикой природы со всего мира. В фотоленте собраны лучшие снимки, которые получили признание жюри за художественность, оригинальность и мастерство передачи атмосферы природы.

