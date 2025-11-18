https://sputnik-georgia.ru/20251118/295847552.html

СВО: Северские клещи превращаются в "котел"

Один из главных укрепрайонов ВСУ в Донбассе – город Северск – плотно охвачен российскими "клещами" с севера и юга, логистика бандеровского гарнизона практически блокирована. Освобождение Северска неизбежно и необратимо. Здесь, как и на других участках фронта, наступательная тактика российских войск безупречна: прорыв, "клещи", огневой мешок, окружение и методичное уничтожение противника.Подразделения "Южной" группировки войск за минувшие сутки нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Славянск, Степановка, Константиновка и Васюковка. Продавили оборону противника и вошли в город Северск с юга. Освобождение 17 ноября села Платоновка позволило надежно блокировать основной логистический маршрут ВСУ по автотрассе Т0513 Славянск – Северск. Ранее российские войска взяли под контроль северную часть города. Российские "клещи" превращают в "котел" еще одну "фортецию" киевского режима.Единственный вариант спасения северского гарнизона ВСУ – немедленный выход "огородами", через Свято-Покровское и Резниковку, хотя и этот маршрут находится под огневым контролем российских FPV-дронов. Разрешение на выход украинские "киборги" запрашивали, однако политические амбиции главного киевского "пианиста" важнее военной целесообразности. Приказа на отход не было и не будет – в Северске бандеровцы обречены на уничтожение.Одновременно группировка войск "Южная" охватывает город Лиман – в 20 километрах от Северска и в 15 километрах от Славянска – украинская оборона на этом участке фронта трещит по швам. Генштабу ВСУ не хватает резервов для латания дыр. Наступательная активность российских войск на Лиманском направлении имеет целью продвижение на Диброва – Старый Караван – Славянск, это катастрофическое развитие событий вынужден признать даже киевский ресурс DeepState.Более того, "Украинская правда" 18 ноября сообщила, что Киев глобально врет о положении на фронте, о собственных потерях и перспективах. Слишком позднее прозрение. Неужели на Украине кто-то действительно верил, будто насильно мобилизованная марионеточная армия трижды марионеточного государства способна победить самую могущественную в мире ядерную державу – Россию?Предательство наказуемоИзвестный антироссийской позицией немецкий военный обозреватель Юлиан Репке констатировал: "Пиар-кампании Генштаба ВСУ и киевских властей прикрывают поражения ВСУ, но не меняют реальности. Украина движется к стратегическому поражению, и через несколько месяцев российские войска подойдут к крупным городам в Днепропетровской и Запорожской областях". По данным Репке, в октябре Украина потеряла 586 кв. км территории, и в ноябре ожидается новый рекорд территориальных потерь.Американский военный аналитик Майкл Кофман рассказал об итогах недавней поездки на Украину: потери ВСУ растут, логистика почти разрушена, превосходство в дронах полностью утрачено. С другой стороны – тактика российских штурмовиков безупречна, и украинские силы "не способны адаптироваться к стремительно меняющейся российской тактике". Прогноз Кофмана: в ближайшее время российские войска значительно нарастят темп продвижения в трех стратегически важных районах – Северска, Красного Лимана, Гуляйполя.На этом безрадостном для бандеровцев фоне Совет ЕС по экономике и финансам 13 ноября сообщил: ""В текущем многолетнем бюджетном плане ЕС (до 2027 года) нет пространства для финансирования Украины". Как известно, "у победы тысяча отцов", и никто не хочет платить за поражение. Единственная оставшаяся лазейка для финансирования Украины в 2026-2027 годах – грантовые/безвозмездные схемы, для реализации которых страны ЕС могут попытаться "экспроприировать" замороженные активы России (это очень опасно для Европы). Когда кончаются ресурсы для прокси-войны, приходит время прямой расплаты.Удобный для марионеточного украинского руководства западный дискурс о "российской агрессии" все чаще опровергают на Западе. Известный американский аналитик, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер 11 ноября в Брюсселе заявил в Европейском парламенте: "Катастрофа войны на Украине и долгосрочное изменение интересов Америки делают маловероятным создание более стабильной и процветающей Европы… Война на Украине, спровоцированная, как я утверждаю, Западом, и особенно США, является главной причиной нынешней нестабильности в Европе… США безрассудно пытались принять Украину в НАТО, что спровоцировало проигрышную войну с Россией, которая значительно увеличивает вероятность ухода США из Европы и развала НАТО… Украина фактически разгромлена… Победа России на Украине станет сокрушительным поражением для Европы и для НАТО".Миршаймер напомнил Европарламенту, что российский президент Владимир Путин до начала СВО предложил США и Североатлантическому альянсу мирное решение всего из трех пунктов: письменные гарантии – невступления Украины в НАТО, неразмещения у границ РФ наступательных вооружений Запада, и возвращения иностранных войск НАТО в пределы 1997 года. Вашингтон и Брюссель отказались от переговоров с Москвой: "Фактически войну спровоцировали Соединенные Штаты и их европейские союзники".Украинские "киборги" сегодня гибнут не за Северск, Купянск или Покровск – они раболепно проливают кровь за интересы США и НАТО. Они каждым выстрелом предают Россию, из которой произросли генетически и даже политически (Украину придумал Ленин). За предательство во все времена приходится дорого платить. Последствия военной катастрофы будут сопровождать Украину и Европу – в ближайшие годы.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

