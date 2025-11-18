https://sputnik-georgia.ru/20251118/analitiki-nazvali-vyzovy-turizma-chernomorskogo-regiona-gruzii-295848166.html

Аналитики назвали вызовы туризма черноморского региона Грузии

Рост туризма в Аджарии был обусловлен положительной динамикой притока туристов из России, Центральной Азии и Ближнего Востока 18.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Туризм в Аджарии столкнулся с двумя важными вызовами, связанными с легализацией азартных игр в странах региона, в том числе в Азербайджане, которая усилит конкуренцию в туристической сфере, а также рост числа апартаментов для сдачи в аренду в черноморском курортном городе Батуми, что потребует быстрого роста турпотока, говорится в сообщении аналитической компании Galt&Taggart. По информации аналитиков, рост туризма в Аджарии был обусловлен положительной динамикой притока туристов из России, Центральной Азии и Ближнего Востока. Аналитики дали рекомендации, как грузинскому туризму избежать ожидаемых проблем. Учитывая растущую конкуренцию в регионе, важно сотрудничать с частным и государственным секторами для снижения потенциальных негативных последствий и диверсификации туристических предложений. Как отметили в Galt&Taggart, динамика туризма в Грузии продолжает расти – за первые девять месяцев 2025 года число туристов увеличилось на 7,9% и достигло 4,3 млн человек. Как и в последние годы, рост туризма в Грузии был в значительной степени обусловлен возросшим интересом со стороны азиатских рынков. Наряду с азиатскими рынками, в этот период увеличилось и число визитеров с традиционных рынков, особенно из России и Европейского союза, что связано с открытием прямых авиарейсов. По данным Национальной администрации туризма, количество визитов международных путешественников за этот период составило 6,1 миллиона, что на 5,4% больше по сравнению с январем-сентябрем 2024 года. По информации Национальной администрации туризма, доходы от туризма в 2024 году на 35,4% превысили рекордные показатели 2019 года. Доходы Грузии от международных путешественников в 2024 году составили 4,43 миллиарда долларов, что на 7,3% больше, чем в 2023 году. Наибольшую сумму в 2024 году потратили визитеры из России – 823 миллиона долларов. Кроме того, Грузия побила рекорд по туристическим визитам в 2024 году. Страна приняла на 4,2% больше международных путешественников по сравнению с 2023 годом – около 7,4 миллиона, из которых 5,1 миллиона – туристы. Что касается туристических визитов, то в 2024 году они выросли на 9%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

