Чабуа Амирэджиби: классик грузинской литературы XX века – видео
Чабуа Амирэджиби: классик грузинской литературы XX века – видео
18 ноября исполнилось 104 года со дня рождения Чабуа Амирэджиби, одного из самых талантливых грузинских писателей, классика современной грузинской литературы...
Прославился Чабуа Амирэджиби благодаря роману "Дата Туташхиа", который написал в семидесятые годы. Это эпическое произведение в четырех частях, действие которого происходит в дореволюционной Грузии. Его герой – Дата Туташхиа, "благородный разбойник", борец с несправедливостью, стремящийся улучшить мир. Второй роман Амирэджиби – "Гора Мборгали", герой которого странствует по стране; действие происходит во времена СССР. Третий роман Амирэджиби – "Георгий Блистательный", посвященный грузинской истории, вышел в свет в 2005 году. На русский язык это произведение писателя пока не переведено.Кроме литературы, Амирэджиби работал в кино и журналистике. Ему принадлежит сценарий сериала "Берега" по собственному роману "Дата Туташхиа". За эту работу в 1981 году Амирэджиби получил Государственную премию СССР.
17:44 18.11.2025 (обновлено: 18:02 18.11.2025)
18 ноября исполнилось 104 года со дня рождения Чабуа Амирэджиби, одного из самых талантливых грузинских писателей, классика современной грузинской литературы. Он родился в 1921 году в Тбилиси, в семье юриста, происходящего из древнего княжеского рода.
Прославился Чабуа Амирэджиби благодаря роману "Дата Туташхиа", который написал в семидесятые годы. Это эпическое произведение в четырех частях, действие которого происходит в дореволюционной Грузии. Его герой – Дата Туташхиа, "благородный разбойник", борец с несправедливостью, стремящийся улучшить мир.

Второй роман Амирэджиби – "Гора Мборгали", герой которого странствует по стране; действие происходит во времена СССР. Третий роман Амирэджиби – "Георгий Блистательный", посвященный грузинской истории, вышел в свет в 2005 году. На русский язык это произведение писателя пока не переведено.

Кроме литературы, Амирэджиби работал в кино и журналистике. Ему принадлежит сценарий сериала "Берега" по собственному роману "Дата Туташхиа". За эту работу в 1981 году Амирэджиби получил Государственную премию СССР.
