Чабуа Амирэджиби: классик грузинской литературы XX века – видео

18 ноября исполнилось 104 года со дня рождения Чабуа Амирэджиби, одного из самых талантливых грузинских писателей, классика современной грузинской литературы... 18.11.2025, Sputnik Грузия

Прославился Чабуа Амирэджиби благодаря роману "Дата Туташхиа", который написал в семидесятые годы. Это эпическое произведение в четырех частях, действие которого происходит в дореволюционной Грузии. Его герой – Дата Туташхиа, "благородный разбойник", борец с несправедливостью, стремящийся улучшить мир. Второй роман Амирэджиби – "Гора Мборгали", герой которого странствует по стране; действие происходит во времена СССР. Третий роман Амирэджиби – "Георгий Блистательный", посвященный грузинской истории, вышел в свет в 2005 году. На русский язык это произведение писателя пока не переведено.Кроме литературы, Амирэджиби работал в кино и журналистике. Ему принадлежит сценарий сериала "Берега" по собственному роману "Дата Туташхиа". За эту работу в 1981 году Амирэджиби получил Государственную премию СССР.

