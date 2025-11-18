https://sputnik-georgia.ru/20251118/chto-stoit-za-zayavleniyami-kieva-po-saakashvili-mnenie-eksperta---video-295846820.html
Что стоит за заявлениями Киева по Саакашвили? Мнение эксперта – видео
Что стоит за заявлениями Киева по Саакашвили? Мнение эксперта – видео
В ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан...
Поводом стали заявления украинских чиновников, требующих передать экс-президента Грузии в Киев "на лечение" и даже включить его в список "военнопленных". Эти формулировки Сафаров назвал юридически бессмысленными, подчеркнув, что Грузия не находится в состоянии войны с Украиной, а значит, говорить о каком-либо "военнопленном статусе" невозможно.По словам эксперта, ситуация упирается в правовые механизмы: выдача возможна только при добровольном согласии Грузии передать заключенного. Все остальное – предмет переговоров, а не эмоциональных заявлений. Он отметил, что правовая квалификация действий Саакашвили в Грузии основана на конкретных уголовных обвинениях, и этот факт ставит процесс в рамки двусторонних соглашений, а не политического давления.Сафаров считает, что громкие заявления Киева – в большей степени жест политической символики. Украинским властям, по его словам, сейчас не до реальных переговоров по судьбе Саакашвили, поэтому заявления звучат скорее "для проформы". Фигура экс-президента остается заметной в украинской политике прошлых лет, но приоритеты нынешнего правительства смещены в другую сторону.
19:41 18.11.2025 (обновлено: 19:48 18.11.2025)
В ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров прокомментировал новый виток обсуждений вокруг Михаила Саакашвили
Поводом стали заявления украинских чиновников, требующих передать экс-президента Грузии в Киев "на лечение" и даже включить его в список "военнопленных". Эти формулировки Сафаров назвал юридически бессмысленными, подчеркнув, что Грузия не находится в состоянии войны с Украиной, а значит, говорить о каком-либо "военнопленном статусе" невозможно.
По словам эксперта, ситуация упирается в правовые механизмы: выдача возможна только при добровольном согласии Грузии передать заключенного. Все остальное – предмет переговоров, а не эмоциональных заявлений. Он отметил, что правовая квалификация действий Саакашвили в Грузии основана на конкретных уголовных обвинениях, и этот факт ставит процесс в рамки двусторонних соглашений, а не политического давления.
Сафаров считает, что громкие заявления Киева – в большей степени жест политической символики. Украинским властям, по его словам, сейчас не до реальных переговоров по судьбе Саакашвили, поэтому заявления звучат скорее "для проформы". Фигура экс-президента остается заметной в украинской политике прошлых лет, но приоритеты нынешнего правительства смещены в другую сторону.