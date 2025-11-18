https://sputnik-georgia.ru/20251118/chto-takoe-khorosho-i-chto-takoe-plokho-dlya-gruzii-295843299.html

Что такое хорошо и что такое плохо для Грузии

Что такое хорошо и что такое плохо для Грузии

Sputnik Грузия

Гендиректор ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили в колонке на Sputnik доказывает... 18.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-18T17:30+0400

2025-11-18T17:30+0400

2025-11-18T18:04+0400

аналитика

колумнисты

политика

грузия

грузино-российские отношения

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/74/245327486_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_33cc61e479d545c52ec173affd1c40f6.jpg

Люстрация руководства Евросоюза, начатая премьер-министром и председателем парламента Грузии, принесла плоды: все узнали, что политическое руководство Грузии с 2012 года, после режима Саакашвили, находится под сильным прессингом коллективного Запада. Десять лет официальный Тбилиси выполнял все требования Евросоюза и США, но когда в 2022 году последние потребовали начать войну против России, власть Грузии отказалась. В результате правящую партию "Грузинская мечта" было решено отстранить от власти путем госпереворота (пять неудачных попыток) и обложить знаковых представителей грузинской власти и членов их семей, даже жен и детей, санкциями (триста санкций – в действии, хотя большинство подсанкционных лиц давно не занимают госдолжности). Сегодня руководство ЕС шантажирует граждан Грузии отменой безвиза по вине правящего в Грузии "антидемократичного пророссийского режима", послы ведущих стран Европы посещают митинги радикально-экстремисткой оппозиции в знак солидарности с ней, а США почти год вообще не присылают посла, потому что Грузия "слишком мала", чтобы привлечь их внимание. На обиженных воду возят Однако излишне задерживаться в позиции обиженных Западом нынешнему грузинскому руководству тоже не стоит – слабых не любят и не уважают нигде, просто жалеют. Но что делать, если дальше "логическая цепь" у лидеров "Грузинской мечты" обрывается: они уже сказали – кто плохой, но пока не могут или не хотят сформулировать – кто хороший? С кем можно и нужно решать проблемы, если они есть? А любая недосказанность или двусмысленность может быть использована против них: затаившиеся внешние и внутренние враги подстерегают – кто из грузинского политического руководства оговорится, чтобы тут же исказить сказанное и обвинить власть в организации "русской операции по заданию Кремля", "трансформации Грузии" в Китай, Иран и Беларусь, "предательстве демократии" и "реверсе евроатлантической интеграции". Фэй чан хао, Ираклий Кобахидзе! 7 ноября 2025 года, в интервью турецкой телекомпании "TRT World", премьер-министр Грузии говорил об "искусственных препятствиях, чинимых европейской бюрократией на пути интеграции Грузии в Евросоюз". В то же время Ираклий Кобахидзе заявил, что "сейчас Китай – единственная мирная супердержава в мировой политике". "Именно поэтому у нас – общие ценности, мы разделяем общие ценности. Именно поэтому углубление стратегического партнёрства с Китаем для нас особенно ценно". Фэй чан хао (кит. "очень хорошо"), господин грузинский премьер, но возникает вопрос: если Китай – "единственная мирная супердержава", получается, что США мирной супердержавой не являются? Эрго – являются агрессором, коим официальный Тбилиси признает Россию-"оккупанта"? США подписали с Грузией Хартию о стратегическом партнерстве и официально являются "стратегическим союзником Грузии №1". Как отнесется к сентенции грузинского премьера об общих ценностях с Китаем президент США Дональд Трамп, который гордится, что закончил семь войн, мечтает закончить восьмую и получить за это Нобелевскую премию мира? Думаю, у Ираклия Кобахидзе возникнут проблемы, если нанятые Саакашвили американские лоббисты, тот же конгрессмен Джо Уилсон, покажут президенту США интервью грузинского премьера турецкой телекомпании "TRT World".Чжунго, или Срединная империя Как известно, в 1921 году к власти в Китае и в Грузии пришла Коммунистическая партия. В Китае Компартия является правящей по сей день, а в Грузии правление коммунистов закончилось в 1990 году, одновременно с развалом СССР. Идеология Китая – социализм с китайской спецификой – сочетает марксизм-ленинизм и элементы традиционной китайской культуры, Сегодня правящая в Грузии команда воюет на ДВА ФРОНТА – с внешними и с внутренними врагами, а также с коррупцией во власти, "европейская бюрократия", "Deep State", агенты иностранного влияния и радикальная оппозиция могут обвинить "Грузинскую мечту" в реставрации Компартии. Они могут заявить, что премьер Кобахидзе специально заявил об "общих ценностях" у Грузии и Китая 7 ноября, в 108-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. На самом деле, премьер-министр Кобахидзе, когда заявил в интервью, что Грузия и Китай "разделяют общие ценности", имел в виду не коммунистическую идеологию, а уважение к традиционной национальной культуре и традициям. Что в Грузии и в Китае брак – исключительно союз мужчины и женщины, соответственно, семья – союз гетеросексуалов, а не гомосексуалов, что Бог сотворил мужчину и женщину, а не десятки гендеров, поэтому искусственно менять пол нельзя. Что уважение к родителям и к старшим, к истории своей родины и есть те самые общие для Грузии и Китая ценности, которые сближают грузин с китайцами. Догнать и перегнать Китай по численности населения! А ещё, заявляя об "общих ценностях" у Грузии и Китая, грузинский премьер имел в виду, что главной задачей в Грузии является прирост населения страны и что "Грузинская мечта" озабочена катастрофическим демографическим положением в Грузии по причине эмиграции, спровоцированной безработицей и введением безвизового режима с ЕС. Тогда становятся понятны и все остальные общие ценности между нами – запрет регистрации однополых браков и хирургических операций по изменению пола, непризнание множества ЛГБТКИ+ гендеров, потому что от гомосексуальных связей дети не рождаются – следовательно, численность населения в Грузии до уровня Китая не увеличится. Патриотам нечего терять, кроме своих целей В интервью турецкой телекомпании "TRT World" премьер-министр Грузии справедливо уличает европейскую бюрократию в антидемократических двойных стандартах, приводя в пример неприкрытое вмешательство во внутренние дела Грузии. Учитывая, что в мире странами с "прямой" демократией принято считать лишь четыре – Норвегию, Новую Зеландию, Швецию и Исландию, какая демократия является для Грузии образцовой? На какую, примерную с точки зрения демократии, страну должна равняться Грузия? Если судить по последним высказываниям председателя Парламента Грузии Папуашвили, предрекающего европейской бюрократии свержение от рук трудящихся, то власть "Грузинской мечты" склоняется к диалектическому материализму – учению двух европейцев, Маркса и Энгельса, официальной идеологии в СССР, дополненной Лениным и Сталиным. Может, для Вас ориентиром является первоисточник европейской демократии – идеалы и итоги Великой французской революции? Если да, то когда в Грузии восторжествуют "Свобода, Равенство, Братство" ("Libertе, Еgalitе, Fraternitе"), "Декларация прав человека и гражданина ("Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen")? Патриотам Грузии нечего терять, кроме своих целей! С 2003 года и по сей день их упрекали в пророссийскости, называли русскими агентами и шпионами Кремля. А сегодня, когда вскрылась вся правда о коллективном Западе и его целях в Грузии, патриоты Грузии тем более не отступятся от своих целей, хотя их пока по-прежнему к управлению своим государством не подпускают. Что касается европейских ценностей и демократии; Европа подарила человечеству инквизицию, гильотину, эвтаназию и фашизм, поэтому подходить к европейским дарам нужно с большой осторожностью. Бюрократия или Демократия? Вот в чем вопросКакая система управления предпочтительней для Грузии – бюрократия, то есть вертикаль профессионалов, или делегативная демократия – горизонталь народных избранников? Наблюдая высокооплачиваемых депутатов в грузинском парламенте, однозначно склоняешься к бюрократии… Как Вам известно, марксисты рассматривали бюрократию как систему классового господства, подлежащую ликвидации путем революции для создания бесклассового общества, в котором будет обеспечен демократический контроль "снизу". Но называть нынешнее руководство стран Европы "европейской бюрократией", как это делает премьер Кобахидзе, никак нельзя, потому что бюрократия – это управление профессионалов, а профессионалы не действуют во вред национальным интересам своих стран. И демократами их назвать нельзя, потому что демократы не вмешиваются во внутренние дела других стран вопреки мнению своих народов. Как начать "с чистого листа", если нет посла? Грузия все еще собирается восстанавливать стратегическое партнерство с США "с чистого листа" (установлено в январе 2009 и приостановлено в ноябре 2024)? Разве возможно одновременное стратегическое партнерство с Китаем (установлено в июле 2023) и с США? Разве этому не помешают наши общие с Китаем ценности? Что еще, кроме общих ценностей, служит основанием для установления стратегического партнерства между государствами? Верно, экономическое партнерство, которого у Грузии с США нет, а с Китаем есть! Вопрос второй: разве возможно стратегическое партнерство одновременно и с Китаем, и с США? Разве этому не мешают общие ценности у Грузии и Китая? Что еще, кроме общих ценностей, служит основанием для стратегического партнерства между странами? Верно, экономическое партнерство, которого у Грузии с США нет, а с Китаем есть. В суд на США?! США приостановили стратегическое партнерство с Грузией 30 ноября 2024 года в ответ на решение грузинского правительства от 28 ноября 2024 года о приостановлении процесса интеграции Грузии в Евросоюз до 2028 года. Но на прошлой неделе посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что это не грузинское правительство, а Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии в ЕС, причем 27 июня 2024 года, за пять месяцев до решения грузинского правительства. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, грузинское правительство ради принципа должно опротестовать основанное на ложной информации решение прежней администрации Белого дома о приостановке стратегического партнерства с Грузией. Только вот в какой суд подать, в суд на экс-президента старину Байдена? Разве что, только в Хамовнический… "Американская мечта" – не чета "Грузинской" 4 ноября 2025 года мэром Нью-Йорка стал уроженец Уганды Зохран Кваме Мамдани – мусульманин, индус, социал-демократ, противник действующего президента-республиканца Дональда Трампа. Неужели это тоже дело рук "Deep State"? Или это очередной пик "Американской Мечты" после избрания президентом "Страны Равных Возможностей" афроамериканца из Гонолулу Барака Обама? Насколько "Великая Американская Демократия" пригодна для грузин? Разве Аринзе Ричард Огбунуджу из Нигерии имел шанс стать мэром Тбилиси на выборах в октябре 2021 года? Даже если бы он был репером, как новый мэр Нью-Йорка, 34-летний Зохран Кваме Мамдани?! Или пророссийский, или гей… Окончившие европейские университеты лидеры правящей в Грузии партии и правительства прекрасно знали с самого же начала, то бишь с 2012 года, со дня прихода к власти, что Евросоюз, рано или поздно, потребует от Грузии узаконить ценности европейской демократии – однополые браки, хирургические операции по изменению пола, усыновление/удочерение и воспитание детей родителями одного пола или с измененным полом, узаконить гомосексуальную пропаганду – трансляцию интимных сцен между представителями одного биологического пола и инцест, популяризацию подобной информации в детсадах, средних и высших учебных заведениях, проведение гей-парадов и других "голубых" мероприятий? Неужели в "Грузинской мечте" наивно надеялись, что для Грузии будет сделано исключение? Может, и сделали бы, если в 2022 году Грузия открыла бы "Второй фронт" против России, только вот Грузии сегодня уже не было бы… Или пророссийский, или гей – другого выбора грузинам Евросоюз не оставил. Или "сразу в гроб", как пел Высоцкий… Почему в Конституции нет места проституции В мае 2014 года Парламент Грузии принял, а президент Маргвелашвили подписал Антидискриминационный закон об эксклюзивной защите прав сексуальных меньшинств в ущерб правам гетеросексуального православного большинства, созданный и внесённый на рассмотрение председателем Парламента Усупашвили. Принятие этого закона невзирая на протест Католикос-Патриарха Илии II было подготовкой общества к узакониванию всех вышеперечисленных европейских ценностей, которые по сей день двумя руками поддерживают радикальная оппозиция, весь "гражданский сектор" и экс-президент Зурабишвили. И если бы "революция" 4 октября увенчалась успехом, новое "коалиционное" правительство удовлетворило бы вышеперечисленные европейские ценности не моргнув глазом. Разве это не вызов грузинскому обществу и одновременно – увертюра к узакониванию вышеперечисленных европейских ценностей? Если евроатлантические ценности такие, как неонацизм и гомосексуализм, Грузии не подошли и она "разделяет общие ценности" с Китаем, а также с другими традиционными странами – стратегическими и просто экономическими партнерами – ОАЭ, Ираном, Турцией, Азербайджаном, Россией, Беларусью и странами Центральной Азии, то разве не надо внести изменения в 78-ю статью Конституции Грузии, которая в новой редакции должна выглядеть следующим образом: "ИНТЕГРАЦИЯ В ЕВРАЗИЙСКИЕ И ВОСТОЧНО-АЗИАТСКИЕ СТРУКТУРЫ. Конституционные органы в рамках своих полномочий должны принять все меры для полной интеграции Грузии в ЕАЭС и БРИКС? Или, если Грузию не принимают в НАТО и ЕС потому, что ее нынешняя власть не приемлет неонацизм, пропаганду гомосексуализма и другие европейские ценности, изъять из Конституции Грузии статью 78 "Об интеграции в европейские и евроатлантические структуры"? Не пора ли аннулировать вышеупомянутый Антидискриминационный закон Усупашвили, "Патриотический Акт" Тортладзе, "Закон об оккупации" и "Хартию свободы", которая приравнивает коммунистические символы к фашистским и запрещает их? Разве Серп и Молот не украшают флаг правящей Коммунистической партии Китая, с которой у Грузии общие ценности? Разве Китай – не стратегический партнер России №1? Так к чему же Грузии сегодня формальные провокационные законы с русофобским контентом и остракизмом нашего коммунистического прошлого?! P. S. Хоть я и не Маяковский, надеюсь, мне удалось рассказать читателю, что хорошо и что сегодня плохо в Грузии, где единство и борьба этих двух противоположностей видны как никогда… Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

аналитика, колумнисты, политика, грузия, грузино-российские отношения