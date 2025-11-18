Грузия
День толерантности и 10-летие Совета этнических меньшинств отметили в Тбилиси
День толерантности и 10-летие Совета этнических меньшинств отметили в Тбилиси
Международный день толерантности отмечается ежегодно 16 ноября с 1996 года по инициативе ООН 18.11.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. В Тбилисском сакребуло (горсобрание) состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню толерантности и 10-летию создания Совета этнических меньшинств при сакребуло. Вечер прошел по инициативе Координационного совета этнических меньшинств и собрал представителей парламента, правительства, мэрии, дипломатического корпуса и различных общин. Мероприятие открыл председатель Тбилисского сакребуло Зураб Абашидзе. Он поздравил присутствующих с Днем толерантности и подчеркнул, что эта дата – важный повод еще раз обратить внимание на ценность толерантности и мирного сосуществования. По его словам, именно терпимость является тем краеугольным камнем, который укрепляет Грузию. Лучший тому пример – Тбилиси, город, известный многовековой традицией многонационального и мультикультурного сосуществования, отметил он. "Продолжением этой традиции является и наша политика, направленная на то, чтобы каждый гражданин Грузии был защищен и был вовлечен во все сферы развития нашего многонационального государства независимо от этнической или религиозной принадлежности", – отметил Абашидзе. Учредитель и бессменный руководитель Координационного совета этнических меньшинств Рита Хидирбегишвили подвела итоги десятилетней деятельности совета, подчеркнув, что за этот период удалось реализовать множество важных инициатив."В Тбилисском сакребуло этот день отмечается уже десятый год. Совет, который действует здесь уже десять лет, сделал очень много важного. У нас есть еще множество планов, которые мы обязательно осуществим при поддержке муниципалитета Тбилиси", – заявила Хидирбегишвили.С поздравлениями выступил и вице-мэр столицы Георгий Ткемаладзе, отметив, что в Тбилиси многие народы живут как одна большая семья, и традиция празднования Дня толерантности заслуживает особого внимания. "Спасибо Тбилисскому сакребуло за то, что эта традиция продолжается. И мы и сегодня имели возможность отметить этот день вместе с этими поистине уникальными людьми", – сказал Ткемаладзе. В рамках мероприятия была представлена фотовыставка, отражающая 10-летний путь совета. Вечер открыл театральный коллектив детского театра "Таоба", а завершился исполнением "Мравалжамиери" ансамбля "Мартве". Международный день толерантности отмечается ежегодно 16 ноября с 1996 года по инициативе ООН. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
День толерантности и 10-летие Совета этнических меньшинств отметили в Тбилиси

10:47 18.11.2025 (обновлено: 11:36 18.11.2025)
© Tbilisi City Assembly
В Тбилиси отметили День толерантности и 10-летие Совета этнических меньшинств - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2025
© Tbilisi City Assembly
Подписаться
Международный день толерантности отмечается ежегодно 16 ноября с 1996 года по инициативе ООН
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. В Тбилисском сакребуло (горсобрание) состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню толерантности и 10-летию создания Совета этнических меньшинств при сакребуло.
Вечер прошел по инициативе Координационного совета этнических меньшинств и собрал представителей парламента, правительства, мэрии, дипломатического корпуса и различных общин.
© Tbilisi City Assembly
В Тбилиси отметили День толерантности и 10-летие Совета этнических меньшинств - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2025
В Тбилиси отметили День толерантности и 10-летие Совета этнических меньшинств
© Tbilisi City Assembly
Мероприятие открыл председатель Тбилисского сакребуло Зураб Абашидзе. Он поздравил присутствующих с Днем толерантности и подчеркнул, что эта дата – важный повод еще раз обратить внимание на ценность толерантности и мирного сосуществования.

"Эти принципы являются основой наших повседневных взаимоотношений – как страны, так и города. Подтверждением этому служит и тот факт, что сегодня мы также отмечаем 10-летний юбилей создания Совета этнических меньшинств при Тбилисском сакребуло", – заявил Абашидзе.

По его словам, именно терпимость является тем краеугольным камнем, который укрепляет Грузию. Лучший тому пример – Тбилиси, город, известный многовековой традицией многонационального и мультикультурного сосуществования, отметил он.
© Tbilisi City Assembly
В Тбилиси отметили День толерантности и 10-летие Совета этнических меньшинств - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2025
В Тбилиси отметили День толерантности и 10-летие Совета этнических меньшинств
© Tbilisi City Assembly
"Продолжением этой традиции является и наша политика, направленная на то, чтобы каждый гражданин Грузии был защищен и был вовлечен во все сферы развития нашего многонационального государства независимо от этнической или религиозной принадлежности", – отметил Абашидзе.
Учредитель и бессменный руководитель Координационного совета этнических меньшинств Рита Хидирбегишвили подвела итоги десятилетней деятельности совета, подчеркнув, что за этот период удалось реализовать множество важных инициатив.
© Tbilisi City Assembly
Учредитель и руководитель Координационного совета этнических меньшинств Рита Хидирбегишвили - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2025
Учредитель и руководитель Координационного совета этнических меньшинств Рита Хидирбегишвили
© Tbilisi City Assembly
"В Тбилисском сакребуло этот день отмечается уже десятый год. Совет, который действует здесь уже десять лет, сделал очень много важного. У нас есть еще множество планов, которые мы обязательно осуществим при поддержке муниципалитета Тбилиси", – заявила Хидирбегишвили.
© Tbilisi City Assembly
В Тбилиси отметили День толерантности и 10-летие Совета этнических меньшинств - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2025
В Тбилиси отметили День толерантности и 10-летие Совета этнических меньшинств
© Tbilisi City Assembly
С поздравлениями выступил и вице-мэр столицы Георгий Ткемаладзе, отметив, что в Тбилиси многие народы живут как одна большая семья, и традиция празднования Дня толерантности заслуживает особого внимания.
© Tbilisi City Assembly
В Тбилиси отметили День толерантности и 10-летие Совета этнических меньшинств - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2025
В Тбилиси отметили День толерантности и 10-летие Совета этнических меньшинств
© Tbilisi City Assembly
"Спасибо Тбилисскому сакребуло за то, что эта традиция продолжается. И мы и сегодня имели возможность отметить этот день вместе с этими поистине уникальными людьми", – сказал Ткемаладзе.
© Tbilisi City Assembly
В Тбилиси отметили День толерантности и 10-летие Совета этнических меньшинств - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2025
В Тбилиси отметили День толерантности и 10-летие Совета этнических меньшинств
© Tbilisi City Assembly
В рамках мероприятия была представлена фотовыставка, отражающая 10-летний путь совета. Вечер открыл театральный коллектив детского театра "Таоба", а завершился исполнением "Мравалжамиери" ансамбля "Мартве".
© Tbilisi City Assembly
В Тбилиси отметили День толерантности и 10-летие Совета этнических меньшинств - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2025
В Тбилиси отметили День толерантности и 10-летие Совета этнических меньшинств
© Tbilisi City Assembly
Международный день толерантности отмечается ежегодно 16 ноября с 1996 года по инициативе ООН.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
