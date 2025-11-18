День толерантности и 10-летие Совета этнических меньшинств отметили в Тбилиси
10:47 18.11.2025 (обновлено: 11:36 18.11.2025)
© Tbilisi City AssemblyВ Тбилиси отметили День толерантности и 10-летие Совета этнических меньшинств
© Tbilisi City Assembly
Подписаться
Международный день толерантности отмечается ежегодно 16 ноября с 1996 года по инициативе ООН
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. В Тбилисском сакребуло (горсобрание) состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню толерантности и 10-летию создания Совета этнических меньшинств при сакребуло.
Вечер прошел по инициативе Координационного совета этнических меньшинств и собрал представителей парламента, правительства, мэрии, дипломатического корпуса и различных общин.
© Tbilisi City AssemblyВ Тбилиси отметили День толерантности и 10-летие Совета этнических меньшинств
В Тбилиси отметили День толерантности и 10-летие Совета этнических меньшинств
© Tbilisi City Assembly
Мероприятие открыл председатель Тбилисского сакребуло Зураб Абашидзе. Он поздравил присутствующих с Днем толерантности и подчеркнул, что эта дата – важный повод еще раз обратить внимание на ценность толерантности и мирного сосуществования.
"Эти принципы являются основой наших повседневных взаимоотношений – как страны, так и города. Подтверждением этому служит и тот факт, что сегодня мы также отмечаем 10-летний юбилей создания Совета этнических меньшинств при Тбилисском сакребуло", – заявил Абашидзе.
По его словам, именно терпимость является тем краеугольным камнем, который укрепляет Грузию. Лучший тому пример – Тбилиси, город, известный многовековой традицией многонационального и мультикультурного сосуществования, отметил он.
© Tbilisi City AssemblyВ Тбилиси отметили День толерантности и 10-летие Совета этнических меньшинств
В Тбилиси отметили День толерантности и 10-летие Совета этнических меньшинств
© Tbilisi City Assembly
"Продолжением этой традиции является и наша политика, направленная на то, чтобы каждый гражданин Грузии был защищен и был вовлечен во все сферы развития нашего многонационального государства независимо от этнической или религиозной принадлежности", – отметил Абашидзе.
Учредитель и бессменный руководитель Координационного совета этнических меньшинств Рита Хидирбегишвили подвела итоги десятилетней деятельности совета, подчеркнув, что за этот период удалось реализовать множество важных инициатив.
© Tbilisi City AssemblyУчредитель и руководитель Координационного совета этнических меньшинств Рита Хидирбегишвили
Учредитель и руководитель Координационного совета этнических меньшинств Рита Хидирбегишвили
© Tbilisi City Assembly
"В Тбилисском сакребуло этот день отмечается уже десятый год. Совет, который действует здесь уже десять лет, сделал очень много важного. У нас есть еще множество планов, которые мы обязательно осуществим при поддержке муниципалитета Тбилиси", – заявила Хидирбегишвили.
© Tbilisi City AssemblyВ Тбилиси отметили День толерантности и 10-летие Совета этнических меньшинств
В Тбилиси отметили День толерантности и 10-летие Совета этнических меньшинств
© Tbilisi City Assembly
С поздравлениями выступил и вице-мэр столицы Георгий Ткемаладзе, отметив, что в Тбилиси многие народы живут как одна большая семья, и традиция празднования Дня толерантности заслуживает особого внимания.
© Tbilisi City AssemblyВ Тбилиси отметили День толерантности и 10-летие Совета этнических меньшинств
В Тбилиси отметили День толерантности и 10-летие Совета этнических меньшинств
© Tbilisi City Assembly
"Спасибо Тбилисскому сакребуло за то, что эта традиция продолжается. И мы и сегодня имели возможность отметить этот день вместе с этими поистине уникальными людьми", – сказал Ткемаладзе.
© Tbilisi City AssemblyВ Тбилиси отметили День толерантности и 10-летие Совета этнических меньшинств
В Тбилиси отметили День толерантности и 10-летие Совета этнических меньшинств
© Tbilisi City Assembly
В рамках мероприятия была представлена фотовыставка, отражающая 10-летний путь совета. Вечер открыл театральный коллектив детского театра "Таоба", а завершился исполнением "Мравалжамиери" ансамбля "Мартве".
© Tbilisi City AssemblyВ Тбилиси отметили День толерантности и 10-летие Совета этнических меньшинств
В Тбилиси отметили День толерантности и 10-летие Совета этнических меньшинств
© Tbilisi City Assembly
Международный день толерантности отмечается ежегодно 16 ноября с 1996 года по инициативе ООН.