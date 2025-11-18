https://sputnik-georgia.ru/20251118/eto-zaschitnaya-reaktsiya-ruslan-safarov-o-reforme-golosovaniya-dlya-diaspory---video-295845690.html

"Это защитная реакция": Руслан Сафаров о реформе голосования для диаспоры – видео

"Это защитная реакция": Руслан Сафаров о реформе голосования для диаспоры – видео

Sputnik Грузия

Грузия готовится изменить порядок голосования для граждан, проживающих за рубежом: участвовать в выборах они смогут только в своем избирательной округе... 18.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-18T18:58+0400

2025-11-18T18:58+0400

2025-11-18T19:38+0400

пресс-центр sputnik грузия

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

экспертное мнение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/12/295845515_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2ce2b254d4ab791cc9dccbfab7781b1.jpg

В ходе видеомоста Тбилиси-Москва, состоявшегося в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров заявил, что инициатива стала реакцией на риски внешнего давления и попытки влияния на избирательные процессы, активизировавшиеся в регионе последние годы.По его словам, пример Молдовы показал, насколько сильно результаты выборов могут зависеть от голосов диаспоры и как эта схема используется в политических технологиях. Сафаров уверен: грузинские власти стремятся минимизировать давление извне и сохранить прозрачность внутренних процессов. Подобные ограничения, отмечает эксперт, применяются и в других странах, включая Израиль и Ирландию.Он подчеркивает, что решение направлено на укрепление политической независимости Грузии в условиях глобальной турбулентности. Правительство, по мнению Сафарова, стремится защитить страну от внешних манипуляций как со стороны европейских структур, так и из других регионов. Оценить эффект реформы, говорит он, можно будет не раньше парламентских выборов 2028 года.Во второй части интервью Сафаров комментирует заявления Украины о необходимости передачи Михаила Саакашвили Киеву. Эксперт отмечает, что юридически вопрос зависит от межгосударственных договоренностей, но ожидать серьезного конфликта он не считает реалистичным. По его словам, громкие заявления украинской стороны – скорее формальность, тогда как международные механизмы обмена и выдачи сейчас переживают глубокий кризис доверия.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, видео