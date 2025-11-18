https://sputnik-georgia.ru/20251118/eto-zaschitnaya-reaktsiya-ruslan-safarov-o-reforme-golosovaniya-dlya-diaspory---video-295845690.html
"Это защитная реакция": Руслан Сафаров о реформе голосования для диаспоры – видео
"Это защитная реакция": Руслан Сафаров о реформе голосования для диаспоры – видео
Sputnik Грузия
Грузия готовится изменить порядок голосования для граждан, проживающих за рубежом: участвовать в выборах они смогут только в своем избирательной округе... 18.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-18T18:58+0400
2025-11-18T18:58+0400
2025-11-18T19:38+0400
пресс-центр sputnik грузия
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
экспертное мнение
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/12/295845515_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2ce2b254d4ab791cc9dccbfab7781b1.jpg
В ходе видеомоста Тбилиси-Москва, состоявшегося в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров заявил, что инициатива стала реакцией на риски внешнего давления и попытки влияния на избирательные процессы, активизировавшиеся в регионе последние годы.По его словам, пример Молдовы показал, насколько сильно результаты выборов могут зависеть от голосов диаспоры и как эта схема используется в политических технологиях. Сафаров уверен: грузинские власти стремятся минимизировать давление извне и сохранить прозрачность внутренних процессов. Подобные ограничения, отмечает эксперт, применяются и в других странах, включая Израиль и Ирландию.Он подчеркивает, что решение направлено на укрепление политической независимости Грузии в условиях глобальной турбулентности. Правительство, по мнению Сафарова, стремится защитить страну от внешних манипуляций как со стороны европейских структур, так и из других регионов. Оценить эффект реформы, говорит он, можно будет не раньше парламентских выборов 2028 года.Во второй части интервью Сафаров комментирует заявления Украины о необходимости передачи Михаила Саакашвили Киеву. Эксперт отмечает, что юридически вопрос зависит от межгосударственных договоренностей, но ожидать серьезного конфликта он не считает реалистичным. По его словам, громкие заявления украинской стороны – скорее формальность, тогда как международные механизмы обмена и выдачи сейчас переживают глубокий кризис доверия.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/12/295845515_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92568785923adf196bf4452873d7c992.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, видео
"Это защитная реакция": Руслан Сафаров о реформе голосования для диаспоры – видео
18:58 18.11.2025 (обновлено: 19:38 18.11.2025)
Грузия готовится изменить порядок голосования для граждан, проживающих за рубежом: участвовать в выборах они смогут только в своем избирательной округе, вернувшись в страну
В ходе видеомоста Тбилиси-Москва, состоявшегося в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров заявил, что инициатива стала реакцией на риски внешнего давления и попытки влияния на избирательные процессы, активизировавшиеся в регионе последние годы.
По его словам, пример Молдовы показал, насколько сильно результаты выборов могут зависеть от голосов диаспоры и как эта схема используется в политических технологиях. Сафаров уверен: грузинские власти стремятся минимизировать давление извне и сохранить прозрачность внутренних процессов. Подобные ограничения, отмечает эксперт, применяются и в других странах, включая Израиль и Ирландию.
Он подчеркивает, что решение направлено на укрепление политической независимости Грузии в условиях глобальной турбулентности. Правительство, по мнению Сафарова, стремится защитить страну от внешних манипуляций как со стороны европейских структур, так и из других регионов. Оценить эффект реформы, говорит он, можно будет не раньше парламентских выборов 2028 года.
Во второй части интервью Сафаров комментирует заявления Украины о необходимости передачи Михаила Саакашвили Киеву. Эксперт отмечает, что юридически вопрос зависит от межгосударственных договоренностей, но ожидать серьезного конфликта он не считает реалистичным. По его словам, громкие заявления украинской стороны – скорее формальность, тогда как международные механизмы обмена и выдачи сейчас переживают глубокий кризис доверия.