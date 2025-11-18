https://sputnik-georgia.ru/20251118/gruziya-prodolzhaet-borbu-s-nelegalami-iz-strany-vydvorili-neskolko-desyatkov-inostrantsev-295829504.html

Грузия продолжает борьбу с нелегалами: из страны выдворили несколько десятков иностранцев

18.11.2025

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии за последние несколько дней депортировал 47 иностранцев, находившихся в стране нелегально, сообщили в ведомстве. В частности, из страны выдворили граждан Египта, Эфиопии, Турции, Туркменистана, Индии, Иордании, Ирана, Камеруна, Кении, Конго, Кубы, Непала, Нигерии, России, Судана, Шри-Ланки и Китая. В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам запретили въезд в страну. С начала года из страны выдворили уже более 1 тысячи нелегалов. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну. По новым правилам, если иностранец просрочил срок пребывания в Грузии до трех месяцев, ему придется заплатить штраф в размере 1 тысячи лари ($370), и ему будет запрещен въезд в Грузию в течение полугода. Если же иностранец находился в стране нелегально от трех месяцев до года, ему придется выплатить штраф в 2 тысячи лари ($740), и ему будет запрещен въезд в Грузию в течение двух лет. За нелегальное нахождение в стране более одного года штраф составит 3 тысячи лари ($1 111), вместо 360 лари ($133), с запретом въезда в страну в течение трех лет. Содействие нелегальному нахождению в Грузии иностранцев будет караться для физических лиц и компаний штрафом в размере 2 тысяч лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

