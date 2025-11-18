https://sputnik-georgia.ru/20251118/izbirateli-emigranty-dolzhny-golosovat-v-gruzii--argumenty-premera-295838189.html

Избиратели-эмигранты должны голосовать в Грузии – аргументы премьера

В условиях множества СМИ с различной редакционной политикой важно, чтобы избиратель был свободен от влияния иностранной юрисдикции при принятии решения, заявил... 18.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Выборы должны проводиться там, где действует полное влияние юрисдикции государства, а избиратели должны иметь полную и объективную информацию о происходящем в стране, чтобы сделать сознательный выбор в пользу той или иной политической силы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Согласно инициированным изменениям, граждане Грузии, проживающие за границей, смогут голосовать на выборах только после возвращения на родину, непосредственно по месту своей прописки. Как ранее пояснил спикер парламента Шалва Папуашвили, голосование на парламентских выборах будет возможно исключительно в пределах государственных границ Грузии. При этом, в целом, как отметил премьер, данные, зафиксированные за рубежом, никоим образом не оказывали существенного влияния на результаты выборов в Грузии. Что касается оснований для изменения в избирательном законодательстве, они направлены на укрепление суверенитета и независимости Грузии, пояснил Кобахидзе. В этом контексте он отметил, что любой гражданин, проживающий за границей, находится под воздействием иностранной юрисдикции. А такое влияние, по словам премьера, может проявляться по-разному: есть случаи, когда другие государства пытаются вмешаться в выборы Грузии, добавил премьер. По оценке премьера, второй и еще более важный аргумент в пользу изменений связан с информированным выбором избирателей. По его словам, человек должен иметь полную и объективную информацию о происходящем в стране, чтобы сделать сознательный выбор в пользу той или иной политической силы. Он подчеркнул, что любая информация – "будь то из СМИ, социальных сетей или даже от членов семьи – проходит через фильтры и является интерпретированной". В условиях множества и разнообразия СМИ с различной редакционной политикой важно, чтобы избиратель был свободен от влияния иностранной юрисдикции при принятии решения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

