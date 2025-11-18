https://sputnik-georgia.ru/20251118/kak-brosit-kurit-poleznye-sovety-v-den-otkaza-ot-kureniya-2025-295831274.html

Как бросить курить? Полезные советы в День отказа от курения 2025

Как бросить курить? Полезные советы в День отказа от курения 2025

День отказа от курения ежегодно в мире отмечают в третий четверг ноября – в 2025-м праздник выпадает на 20-е число 18.11.2025, Sputnik Грузия

Табак – единственный легальный продукт, который убивает половину людей, регулярно его использующих. Зависимость от табака, или никотиномания, за всю историю человечества признана одной из самых распространенных эпидемий, которая не уступает позиций наркомании и алкоголизму. Как бросить курить – полезные советы от специалистов и людей, отказавшихся от этой вредной привычки, читайте в материале Sputnik Грузия. Факты и статистика Праздник проводят при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая для борьбы с табачной эпидемией в 2003 году приняла специальную Конвенцию. К Конвенции присоединились 183 страны. Цель – обратить внимание общественности на огромный вред табачной зависимости. Из 1,3 миллиарда курильщиков 80% – жители стран со средним и низким уровнем дохода. У курящих людей смертность от рака легких в 20 раз выше, чем у некурящих. Любители табака страдают стенокардией в 13 раз чаще и в 10 раз чаще – язвой желудка. Борьба с курением История табака насчитывает более трех тысяч лет, а активная борьба с курением на международном уровне началась в прошлом веке. Курение в общественных местах первым запретило государство Бутан – запрет, который ввели в XVII веке, действует по сей день. Однако в современном мире первой запретила курение в рабочих местах, барах и ресторанах Ирландия в 2004 году. Законы, ограничивающие курение, приняты во многих странах мира. Антитабачное законодательство в Грузии вступило в силу в 2017 году, оно запрещает курение практически во всех общественных местах, рекламу табачных изделий, продажу сигарет в радиусе 50 м от образовательных учреждений, в том числе вузов, и так далее. Продавать табачные изделия в Грузии можно только с закрытых стеллажей – так, чтобы они не были видны покупателям. Для борьбы с курением в стране периодически повышают акцизы на табачные изделия. Как бросить курить Бросить курить может каждый – для этого нужно лишь желание курильщика, который хочет жить полноценной здоровой жизнью. Из множества методов для избавления от вредной привычки, психологи советует метод визуализации. Специалисты советуют представить все то, что делает табак с сердцем, легкими, сосудами, то есть какие физические и физиологические процессы происходят в организме человека, когда он вдыхает табачный дым. Еще один мощный инструмент в борьбе с курением – это мотивация. К ухудшению состояния здоровья добавился социальный аспект: курение уже не модно и мешает в карьере, поэтому в ряде случаев такой подход помогает людям бросить курить. Справиться с "ломкой" помогут многочисленные платные и бесплатные способы – таблетки, спрей, жвачки, пластырь, спорт и многое другое. Многим пережить этот трудный период помогают семечки и сосательные конфеты. Главное – бросать курить необходимо сразу, потому что чем дольше вы ждете, тем бросить курить будет сложнее, ведь зависимость будет сильнее. А список тех, кто не отказался от пагубной привычки и за это поплатился жизнью, бесконечен, и мы надеемся, что Вы не станете в нем следующим... Материал подготовлен на основе открытых источников

