Какой инвестор подходит для проекта глубоководного порта Анаклия – ответ министра

Правительство уточняет некоторые вопросы, чтобы государство могло, прежде всего, отстаивать свои интересы в этом проекте, заявила министр 18.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Правительство Грузии ищет такого партнера-государства в проекте строительства глубоководного порта в курортном городке Анаклия, который не только привлечет в порт грузы, но и будет инвестировать в инфраструктуру, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии заявляло, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года, однако переговоры с инвестором продолжаются до сих пор. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. По ее словам, на данный момент правительство уточняет условия, чтобы в будущем иметь возможность отстаивать государственные интересы в этом проекте. "В ходе текущего тендерного процесса мы уточняем некоторые вопросы, чтобы государство могло, прежде всего, отстаивать свои интересы в этом проекте и обеспечить наилучшие условия для нашей страны, ее экономики, и особенно для такого стратегического проекта, как глубоководный порт Анаклия, – отметила министр. Как отметила Квривишвили, проект "Анаклия" имеет большое значение для экономики Грузии. "Это стратегически важный проект, и именно поэтому государство уже начало подготовительную работу за счет государственного бюджета. Уже ведутся работы по созданию основной инфраструктуры в Анаклия, что свидетельствует о том, что проект глубоководного порта Анаклия очень ценен для правительства Грузии", – сказала Квривишвили. Строительство порта Анаклия Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Работы по строительству морской инфраструктуры глубоководного порта выполняет крупнейшая бельгийская компания Jan De Nul, с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года. Как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, первая фаза проекта строительства глубоководного порта завершится не позднее 2029 года. В первую фазу будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после ее завершения порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

