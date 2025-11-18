https://sputnik-georgia.ru/20251118/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-18-noyabrya-2025-295824674.html

Какой сегодня церковный праздник: 18 ноября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 18 ноября 2025

По православному церковному календарю 18 ноября отмечают день памяти святых Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога, Галактиона, Епистимии, Григория и других 18.11.2025, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Апостолы от 70-тиПо церковному календарю 18 ноября поминают святых Патрова, Ерма, Лина, Гаия и Филолога, апостолов из числа 70-ти учеников Спасителя.Апостол Патров был поставлен епископом в Неаполе и Путеоле, где многих язычников обратил в истинную веру и крестил. Святой Ерм был епископом в Филиппополе. Первоверховный апостол Павел упоминает о них в послании к Римлянам.Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания >>>Святой Лин был епископом в Риме, после первоверховного апостола Петра – апостол Павел упоминает о нем во втором послании к Тимофею.О святой Гаии, епископе в Ефесе, первоверховный апостол Павел упоминает в Послании к римлянам, в котором он называет Гаия своим странноприимцем и всей церкви. Епископскую кафедру он занимал после святого Тимофея.Апостол Филолог был епископом Синопы, поставленным апостолом Андреем Первозванным.Проходя епископское служение, апостолы благовествовали и многих язычников обратили в истинную веру. За свою деятельность святители не раз подвергались преследованию, но мирно скончались.Святые мученикиПо церковному календарю 18 ноября поминают мучеников Галактиона и Епистимию, пострадавших за веру в III веке.В городе Емесе Финикийском жили супруги Клитофон и Левкиппия. Они были знатны и богаты, но бездетны. Языческие жрецы, которым супруги отдали много золота, были бессильны им помочь.В это время христиане жестоко преследовались, поэтому старец Онуфрий, скрывавший пресвитерское достоинство под рубищем нищего, ходил из дома в дом по Емесу, прося подаяния и проповедуя о Спасителе.Как-то он пришел в богатый дом Левкиппии и, принимая от нее милостыню, спросил, почему она так печальна. Узнав о семейном несчастье, старец рассказал ей о Спасителе и наполнил душу женщины надеждой. Уверовав, Левкиппия приняла крещение, и вскоре ей приснилось, что у нее родится сын, который станет последователем Христа.Когда мальчик родился, она убедила мужа креститься, а ребенка назвала Галактионом. Образованный и воспитанный в христианской вере юноша стремился к иноческой жизни, мечтая об уединении и молитве.Отец, когда Галактиону исполнилось 24 года, решил его женить на красивой и знатной девушке по имени Епистимия. Посещая часто невесту, юноша обратил ее в истинную веру и сам тайно крестил. Один из рабов Епистимии, Евтолмий, крестился вместе с ней.Новообращенные по примеру учителя решили посвятить себя Господу и скрылись на горе Публион. Там было два тайных монастыря – мужской и женский, где иноки несколько лет провели в посте, молитве и трудах.Язычники, узнав о существовании обителей, послали отряд схватить монахов и монахинь, но те успели укрыться в горах. Воины схватили только Галактиона, который не захотел бежать и, оставшись в келье, читал Священное Писание.Епистимия, увидев, что воины ведут связанного Галактиона, захотела разделить судьбу своего обручника и учителя. Мучеников сначала подвергли жестоким пыткам, а потом четвертовали.Архиепископ АлександрийскийПо церковному календарю 18 ноября поминают святителя Григория, архиепископа Александрийского, пострадавшего за веру.Святитель Григорий отличался необыкновенным смирением, кротостью и милосердием. Являясь достойным преемником папы Александрийского, архиепископ назвал Льва-иконоборца (813-820) еретиком и нечестивцем.По приказу императора святителя били воловьими жилами и морили в темнице голодом. Святой скончался, прожив три года в заточении.ИмениныПо церковному календарю 18 ноября именины отмечают Григорий, Гавриил, Иона, Тихон и Тимофей.Материал подготовлен на основе открытых источников.

2025

Новости

