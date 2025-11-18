Маршрут Трампа: США обсуждают с Грузией поддержку мирного транспортного проекта

https://sputnik-georgia.ru/20251118/marshrut-trampa-ssha-obsuzhdayut-s-gruziey-podderzhku-mirnogo-transportnogo-proekta-295841049.html

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. В Грузии находится старший советник Государственного департамента США Джонатан Асконас с целью обсудить, как страна сможет поддержать "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP), инициированный по итогам мирного саммита между Арменией и Азербайджаном при посредничестве США. По информации посольства США в Грузии, представитель госдепа посетил ТПП "Садахло" (граница с Арменией), строительство и оснащение которого во многом стало возможным благодаря поддержке США. В рамках визита он также встретится с представителями министерства иностранных дел Грузии, администрации правительства и международных финансовых институтов. Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Армения в рамках маршрута Трампа (TRIPP) предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута 741 (будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахичеваном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

