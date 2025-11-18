https://sputnik-georgia.ru/20251118/narkotiki-na-3-milliona-lari--v-gruzii-zaderzhali-grazhdanina-irana-295833926.html
Наркотики на 3 миллиона лари – в Грузии задержали гражданина Ирана
Наркотики на 3 миллиона лари – в Грузии задержали гражданина Ирана
Sputnik Грузия
Если вина будет доказана, иностранцу грозит до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение 18.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-18T17:07+0400
2025-11-18T17:07+0400
2025-11-18T17:07+0400
происшествия
грузия
новости
иран
тбилиси
наркопреступления в грузии
наркоторговля
наркополитика
наркотики
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/12/295833598_43:0:1263:686_1920x0_80_0_0_56d6f4b9cbad94b5f7f749de99b417c9.jpg
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Расфасованную марихуану, стоимостью на т. н. черном рынке в 3 миллиона лари ($1,1) изъяли у 32-летнего гражданина Ирана в Тбилиси, сообщили в МВД Грузии. По информации ведомства, гражданин Ирана прятал товар в специальном тайнике в квартире. В ходе обыска полицейские изъяли 35 килограммов марихуаны, расфасованной в 146 упаковок, а также специальные материалы, необходимые для расфасовки наркотиков. Задержанный иностранец обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, а также в содействии незаконному сбыту. Если вина будет доказана, задержанному грозит до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств. В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения и реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
иран
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/12/295833598_196:0:1111:686_1920x0_80_0_0_6b571d1f8d6f30b9fd04b5162da94169.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, иран, тбилиси, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики
происшествия, грузия, новости, иран, тбилиси, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики
Наркотики на 3 миллиона лари – в Грузии задержали гражданина Ирана
Если вина будет доказана, иностранцу грозит до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Расфасованную марихуану, стоимостью на т. н. черном рынке в 3 миллиона лари ($1,1) изъяли у 32-летнего гражданина Ирана в Тбилиси, сообщили в МВД Грузии.
По информации ведомства, гражданин Ирана прятал товар в специальном тайнике в квартире. В ходе обыска полицейские изъяли 35 килограммов марихуаны, расфасованной в 146 упаковок, а также специальные материалы, необходимые для расфасовки наркотиков.
Задержанный иностранец обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, а также в содействии незаконному сбыту.
Если вина будет доказана, задержанному грозит до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение.
Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств.
В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения и реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков.