Наркотики на 3 миллиона лари – в Грузии задержали гражданина Ирана

Sputnik Грузия

18.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Расфасованную марихуану, стоимостью на т. н. черном рынке в 3 миллиона лари ($1,1) изъяли у 32-летнего гражданина Ирана в Тбилиси, сообщили в МВД Грузии. По информации ведомства, гражданин Ирана прятал товар в специальном тайнике в квартире. В ходе обыска полицейские изъяли 35 килограммов марихуаны, расфасованной в 146 упаковок, а также специальные материалы, необходимые для расфасовки наркотиков. Задержанный иностранец обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, а также в содействии незаконному сбыту. Если вина будет доказана, задержанному грозит до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств. В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения и реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Новости

