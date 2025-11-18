Названы победители XI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
14:19 18.11.2025 (обновлено: 14:50 18.11.2025)
© Nyein Nyein Htwe. MyanmarНоминация "Портрет. Герой нашего времени" 1-е место. Рыбацкая семья. Ньин Ньин Хтве. Мьянма
© Nyein Nyein Htwe. Myanmar
Торжественная церемония прошла 18 ноября в Москве в Государственном историческом музее на Красной площади
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Обладателем Гран-при ХI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина стала фотохудожник из Москвы Екатерина Якель.
Международное жюри единодушно присудило ей высшую награду конкурса за серию фотографий "Русский характер: бег с препятствиями" о ветеранах боевых действий, получивших травмы и ранения, и продолжающих показывать пример мужества и силы в мирной жизни.
"Героизм проявляется не только во время боевых действий и военных операций, но в обычной повседневной жизни, – говорит Екатерина Якель. – Для многих бойцов нахождение на линии фронты, увы, не проходит бесследно. После ранений и травм ветеранам необходимо учиться ходить в прямом смысле этого слова. Спорт помогает не только реабилитации, но поиску себя в новом качестве по возвращении домой. Серия снята во время проведения школы "Вызов Чемпиона", организованной спортивно-адаптивным центром "Орто-Спорт". Герои – это не только те люди, которые защищают Родину на передовой, но и те, кто находит в себе силы жить дальше."
Серия фотографий представлялась в номинации "Портрет. Герой нашего времени".
© Yekaterina YakelПортрет. Герой нашего времени, Гран-При. Русский характер: бег с препятствиями. Екатерина Якель. Россия
Портрет. Герой нашего времени, Гран-При. Русский характер: бег с препятствиями. Екатерина Якель. Россия
© Yekaterina Yakel
Вместе с Гран-при были объявлены призовые места всех участников шорт-листа 2025 года.
В номинации "Главные новости" среди одиночных снимков лучшей стала работа фотомастера из Индонезии Резы Сайфуллы (Reza Saifullah) "Перевернутая лодка рохинджа" о беженцах рохинджа, ожидающих помощи спасателей на перевернутой лодке у побережья Западного Ачеха в Индонезии.
Среди серий в номинации "Главные новости" первое место присуждено Абдельрахману Алкалуту (Abdelrahman Alkahlout) из Палестины за серию "Газа: эхо геноцида", в которой рассказывается о страшной трагедии в Палестине.
В спортивной номинации первое место в категории "Одиночная фотография" присуждено работе "Последний забег: падение чемпиона" С. М. Аль Музтаба Росула (S.M. Al Muztaba Rosul) из Бангладеш, запечатлевшего замертво рухнувшего коня в окружении толпы.
© S.M. Al MuztabaНоминация "Спорт" 1-е место. Последний забег: падение чемпиона С.М. Аль Музтаба Росул. Бангладеш
Номинация "Спорт" 1-е место. Последний забег: падение чемпиона С.М. Аль Музтаба Росул. Бангладеш
© S.M. Al Muztaba
В самой популярной среди участников конкурса номинации "Моя планета" лучшей одиночной работой стал снимок "Фруктовые деревья под тентами" Мэндань Чжу (Mengdan Zhu) из Китая о жизни фермеров, устанавливающих тенты над сливовыми деревьями, чтобы защитить их от экстремальных погодных условий.
Среди серий в номинации "Моя планета" лучшей названа серия автора Мустафы Абдулхади (Mustafa AbdulHadi) из Бахрейна, объединившая моменты траурной процессии в честь дня Ашура в Кербеле, ежегодно отмечаемую мусульманами-шиитами в Ираке.
В номинации "Портрет. Герой нашего времени" лучшими стали работы фотожурналистов из Мьянмы и России. "Рыбацкая семья" называется работа Ньин Ньин Хтве (Nyein Nyein Htwe) из Мьянмы, запечатлевшей отца семейства, отдающего рыбу жене после рыбалки.
И серия "Шепот в тишине" российского репортера Пелагии Тихоновой о жизни девочек, живущих при Николо-Сольбинском женском монастыре. Автор предлагает зрителю задуматься о том, как религиозные учреждения влияют на формирование индивидуальности и что значит расти и обучаться в такой среде.
© Pelagiya TihonovaПортрет. Герой нашего времени, серии 1-е место Шепот в тишине. Пелагия Тихонова. Россия
Портрет. Герой нашего времени, серии 1-е место Шепот в тишине. Пелагия Тихонова. Россия
© Pelagiya Tihonova
Самые атмосферные фотографии были представлены в номинации "Вид сверху. Одиночная фотография". Призовое место жюри присудило завораживающей фотографии Ансельмо Кунья душ Сантуша (Anselmo Cunha dos Santos) из Бразилии под названием "Самолет на взлетной полосе затопленного аэропорта" в Риу Гранди-ду-Сул.
Церемония в Москве дает начало традиционному выставочному турне фотографий лауреатов конкурса. Международное роуд-шоу уже запланировало остановки на галерейных площадках Эфиопии, Сербии и Аргентины, но география турне еще будет расширяться.
О конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов – талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия). Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).