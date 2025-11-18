https://sputnik-georgia.ru/20251118/nemetskaya-aviakompaniya-condor-airlines-vozvraschaetsya-na-aviarynok-gruzii-295825452.html
Немецкая авиакомпания Condor Airlines возвращается на авиарынок Грузии
Немецкая авиакомпания Condor Airlines возвращается на авиарынок Грузии
18.11.2025
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Немецкая авиакомпания Condor Airlines начнет выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Франкфурт-Тбилиси с 15 июня 2026 года, сообщает Объединение аэропортов Грузии. Авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы ежедневно. Билеты уже доступны на сайте авиаперевозчика. По информации Объединения, возвращение авиакомпании Condor Airlines на рынок авиаперевозок особенно актуально для трансатлантических транзитных рейсов. В настоящее время прямые регулярные рейсы из Грузии в 8 городов Германии выполняются из международных аэропортов Тбилиси и Кутаиси. В январе-октябре 2025 года в Грузию воздушным транспортом прибыло около 350 тысяч пассажиров, а в январе-сентябре 2025 года страну посетили 65 968 визитеров. Авиакомпания Condor была основана в 1955 году. Ее основная база находится в аэропорту Франкфурта. По данным за 2025 год, авиакомпания владеет 60 самолетами Boeing и Airbus. Condor летает в страны Средиземноморья, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Немецкая авиакомпания Condor Airlines начнет выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Франкфурт-Тбилиси с 15 июня 2026 года, сообщает Объединение аэропортов Грузии.
Авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы ежедневно. Билеты уже доступны на сайте авиаперевозчика.
По информации Объединения, возвращение авиакомпании Condor Airlines на рынок авиаперевозок особенно актуально для трансатлантических транзитных рейсов.
По словам генерального директора Объединения аэропортов Грузии Левана Мосешвили, Германия является стратегическим направлением для Грузии, поэтому постоянно ведется активная работа по привлечению как можно большего числа авиакомпаний к выполнению рейсов в Грузию.
В настоящее время прямые регулярные рейсы из Грузии в 8 городов Германии выполняются из международных аэропортов Тбилиси и Кутаиси. В январе-октябре 2025 года в Грузию воздушным транспортом прибыло около 350 тысяч пассажиров, а в январе-сентябре 2025 года страну посетили 65 968 визитеров.
Авиакомпания Condor была основана в 1955 году. Ее основная база находится в аэропорту Франкфурта. По данным за 2025 год, авиакомпания владеет 60 самолетами Boeing и Airbus. Condor летает в страны Средиземноморья, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.