https://sputnik-georgia.ru/20251118/nemetskaya-aviakompaniya-condor-airlines-vozvraschaetsya-na-aviarynok-gruzii-295825452.html

Немецкая авиакомпания Condor Airlines возвращается на авиарынок Грузии

Немецкая авиакомпания Condor Airlines возвращается на авиарынок Грузии

Sputnik Грузия

В настоящее время прямые регулярные рейсы из Грузии в 8 городов Германии выполняются из международных аэропортов Тбилиси и Кутаиси 18.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-18T11:58+0400

2025-11-18T11:58+0400

2025-11-18T12:17+0400

новости

грузия

экономика

туризм

германия

boeing

airbus

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/02/266355451_0:0:1561:878_1920x0_80_0_0_f4afc7127843c81395a7579c88f59c23.jpg

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Немецкая авиакомпания Condor Airlines начнет выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Франкфурт-Тбилиси с 15 июня 2026 года, сообщает Объединение аэропортов Грузии. Авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы ежедневно. Билеты уже доступны на сайте авиаперевозчика. По информации Объединения, возвращение авиакомпании Condor Airlines на рынок авиаперевозок особенно актуально для трансатлантических транзитных рейсов. В настоящее время прямые регулярные рейсы из Грузии в 8 городов Германии выполняются из международных аэропортов Тбилиси и Кутаиси. В январе-октябре 2025 года в Грузию воздушным транспортом прибыло около 350 тысяч пассажиров, а в январе-сентябре 2025 года страну посетили 65 968 визитеров. Авиакомпания Condor была основана в 1955 году. Ее основная база находится в аэропорту Франкфурта. По данным за 2025 год, авиакомпания владеет 60 самолетами Boeing и Airbus. Condor летает в страны Средиземноморья, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

германия

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, экономика, туризм, германия, boeing, airbus, тбилиси