Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-октябрь 2025 года вырос на 7,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 010,1 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.В январе-октябре 2025 года из России перечислено 385,7 миллиона долларов – 12,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 20,8% меньше, чем за тот же период 2024 года.Перечисления из России в октябре вырослиДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в октябре 2025 года выросли на 13,4% по сравнению с сентябрем 2024 года и составили 318,7 миллиона долларов.В октябре 2025 года из России перечислено 41,3 миллиона долларов – 13% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 20,2% больше, чем за тот же месяц прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ октябре из Грузии за границу перевели 40,8 миллиона долларов – на 14,5% больше, чем за тот же месяц 2024 года.За десять месяцев 2025 года из Грузии за границу перевели 342,6 миллиона долларов – на 10,6% больше, чем за тот же период прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

