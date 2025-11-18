Высокий уровень диалога: МИД Грузии проводит серию встреч в Израиле
© press-service of the MFA of RussiaОфициальный визит главы МИД Грузии Маки Бочоришвили в Израиль
© press-service of the MFA of Russia
Подписаться
Особое внимание было уделено шагам, которые необходимо предпринять для дальнейшего углубления взаимоотношений между двумя странами, отметили в МИД
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в рамках официального визита в Израиль провела ряд встреч на высоком уровне, обсудив углубление сотрудничества между двумя странами в разных сферах.
На встрече главы грузинского внешнеполитического ведомства с министром национальной безопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром стороны обсудили партнерские отношения между двумя странами и пути дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества.
© press-service of the MFA of RussiaОфициальный визит главы МИД Грузии Маки Бочоришвили в Израиль
Официальный визит главы МИД Грузии Маки Бочоришвили в Израиль
© press-service of the MFA of Russia
"Особое внимание было уделено динамике взаимодействия в сфере безопасности и правоохранительных органов, а также вопросам эффективной координации между министерствами двух государств", – говорится в сообщении на сайте МИД.
В ходе встречи стороны также отметили положительную динамику визитов на высоком уровне.
В рамках визита глава МИД Грузии также встретилась с министром сельского хозяйства и продовольственной безопасности Ави Дихтером. В ходе встречи стороны подчеркнули многолетний характер партнерства между двумя странами в аграрной сфере. Обсуждались ключевые направления сотрудничества в области сельского хозяйства, торговли и экономики.
© press-service of the MFA of RussiaОфициальный визит главы МИД Грузии Маки Бочоришвили в Израиль
Официальный визит главы МИД Грузии Маки Бочоришвили в Израиль
© press-service of the MFA of Russia
"Особое внимание было уделено шагам, которые необходимо предпринять для дальнейшего углубления взаимоотношений", – отмечено в сообщении.
Глубокие исторические и духовные связи между Грузинской и Иерусалимской православными церквами обсудила Бочоришвили на встрече с Иерусалимским патриархом Феофилом III.
© press-service of the MFA of RussiaОфициальный визит главы МИД Грузии Маки Бочоришвили в Израиль
Официальный визит главы МИД Грузии Маки Бочоришвили в Израиль
© press-service of the MFA of Russia
"Министр иностранных дел поздравила Феофила III с 20-летним юбилеем со дня его интронизации. Иерусалимский патриарх благословил министра иностранных дел Грузии и членов делегации и пожелал им успехов", – говорится в сообщении.
Глава МИД вместе с делегацией посетила в Иерусалиме храм Воскресения Христова, где они осмотрели Гроб Господень и Голгофу.
© press-service of the MFA of RussiaОфициальный визит главы МИД Грузии Маки Бочоришвили в Израиль
Официальный визит главы МИД Грузии Маки Бочоришвили в Израиль
© press-service of the MFA of Russia
В рамках визита Бочоришвили уже провела переговоры со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром. Также запланирована встреча со спикером Кнессета Амиром Оханой.
Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма.
Израиль входит в топ-5 стран по числу международных визитов в Грузию. Так, за первые шесть месяцев 2025 года Грузия приняла более 170 тысяч туристов из Израиля.