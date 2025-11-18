https://sputnik-georgia.ru/20251118/vysokiy-uroven-dialoga-mid-gruzii-provodit-seriyu-vstrech-v-izraile-295832999.html

Высокий уровень диалога: МИД Грузии проводит серию встреч в Израиле

Особое внимание было уделено шагам, которые необходимо предпринять для дальнейшего углубления взаимоотношений между двумя странами, отметили в МИД 18.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в рамках официального визита в Израиль провела ряд встреч на высоком уровне, обсудив углубление сотрудничества между двумя странами в разных сферах. На встрече главы грузинского внешнеполитического ведомства с министром национальной безопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром стороны обсудили партнерские отношения между двумя странами и пути дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества. "Особое внимание было уделено динамике взаимодействия в сфере безопасности и правоохранительных органов, а также вопросам эффективной координации между министерствами двух государств", – говорится в сообщении на сайте МИД. В ходе встречи стороны также отметили положительную динамику визитов на высоком уровне. В рамках визита глава МИД Грузии также встретилась с министром сельского хозяйства и продовольственной безопасности Ави Дихтером. В ходе встречи стороны подчеркнули многолетний характер партнерства между двумя странами в аграрной сфере. Обсуждались ключевые направления сотрудничества в области сельского хозяйства, торговли и экономики. "Особое внимание было уделено шагам, которые необходимо предпринять для дальнейшего углубления взаимоотношений", – отмечено в сообщении. Глубокие исторические и духовные связи между Грузинской и Иерусалимской православными церквами обсудила Бочоришвили на встрече с Иерусалимским патриархом Феофилом III. "Министр иностранных дел поздравила Феофила III с 20-летним юбилеем со дня его интронизации. Иерусалимский патриарх благословил министра иностранных дел Грузии и членов делегации и пожелал им успехов", – говорится в сообщении. Глава МИД вместе с делегацией посетила в Иерусалиме храм Воскресения Христова, где они осмотрели Гроб Господень и Голгофу. В рамках визита Бочоришвили уже провела переговоры со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром. Также запланирована встреча со спикером Кнессета Амиром Оханой. Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма. Израиль входит в топ-5 стран по числу международных визитов в Грузию. Так, за первые шесть месяцев 2025 года Грузия приняла более 170 тысяч туристов из Израиля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

