Жителя Грузии задержали за видеослежку за 12-летней падчерицей

18.11.2025

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Прокуратура Грузии задержала мужчину по обвинению в незаконном получении, хранении и распространении тайн личной жизни несовершеннолетней падчерицы, говорится в сообщении Генпрокуратуры. По данным ведомства, обвиняемый тайно установил камеру в комнате 12-летней падчерицы и получал записи ее личной жизни, которые после распространял. Следователи уже изъяли электронные носители, которые подтвердили факт совершения преступления. Теперь мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Прокуратура потребует помещения его в заключение на время следствия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

